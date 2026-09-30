Жительница Петербурга попала в реанимацию после двух месяцев приёма «Седжаро»
40-летняя жительница Петербурга по имени Екатерина попала в больницу после курса тирзепатида («Седжаро»). Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Женщина прошла двухмесячный курс и повысила дозировку до пяти мг. После этого у неё начались головные боли, спазмы, онемение тела, слабость в ногах. Она перестала чувствовать левую сторону и лицо. Кроме того, возникли панические атаки, тревога вплоть до суицидальных мыслей, дереализация.
Эндокринолог сказал Екатерине продолжать курс и назвал побочные эффекты вымыслом. Сейчас петербуржненка лежит в больнице Святого Георгия в крайне тяжёлом состоянии. Женщина бросила антидепрессанты за два месяца до этого, у неё в анамнезе тревожное расстройство и депрессия.
В инструкции нет предостережений для людей с ментальными расстройствами, но худеющие часто жалуются на плохое настроение, раздражительность, депрессию и тревогу. В компании «Герофарм» назвали симптомы вбросом. По их словам, в мировой практике применения препарата не зарегистрировали ни одного случая связи препарата с отказом ног.
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