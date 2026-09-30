Россиянин пришёл поздравить сына с днём рождения и едва не лишил его пальца
Пьяный житель Красноярска пришёл поздравить сына и прищемил ему руку дверью. Подробности сообщает региональная прокуратура.
Инцидент случился в новогоднюю ночь. Мужчина пришёл поздравить сына с днём рождения. При этом гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и уже не жил с этой семьёй.
Вместо поздравлений он схватил бывшую возлюбленную за волосы и бросил её на пол. В этот момент женщина держала на руках младшего ребёнка. На шум из комнаты выбежал четырёхлетний мальчик.
Злоумышленник оттолкнул дверь, и она ударила малыша. Малолетний прищемил левую руку и получил травму среднего пальца. Полиция отказала в возбуждении дела о травме ребёнка, сославшись на несчастный случай. Отец выплатил 200 тысяч рублей по административной статье.
Читайте также: