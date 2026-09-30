Россиянин пришёл поздравить сына с днём рождения и едва не лишил его пальца

30 сентября 2026, 17:15

В Красноярске пьяный отец травмировал четырёхлетнего сына дверью

Фото: Istock/kdshutterman

Пьяный житель Красноярска пришёл поздравить сына и прищемил ему руку дверью. Подробности сообщает региональная прокуратура.