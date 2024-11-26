В Ногинске 14-летняя школьница и ее мать остались дома и перестали отвечать на звонки: когда дверь вскрыли, увидели страшное

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Страшная трагедия произошла в ночь с 16 на 17 ноября в подмосковном городе Ногинске. В квартире на улице 3-го Интернационала были обнаружены тела 39-летней женщины и ее 14-летней дочери. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Семья на выходных ждала гостей
В воскресный день 17 ноября к Ирине и Вике Копачевым должен был приехать родственник. Но в квартиру он попасть не смог: дверь была закрыта изнутри, никто не реагировал на звонки и сообщения. Подозрительным родственнику показалось и то, что на стук в дверь не реагировала собака семьи, которая почти всегда была дома.
В это время муж погибшей женщины находился в рабочей командировке в другом городе. Ему-то и стал звонить обеспокоенный родственник. Когда глава семейства обратился в МЧС, квартира была вскрыта.
Живых в квартире не оказалось
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Сразу после того, как дверь квартиры открыли, оттуда вырвался резкий запах очень похожий на угарный газ. В прихожей без признаков жизни лежала немецкая овчарка семьи. Тела матери и дочери были обнаружены в комнате. Видимые признаки насильственной смерти у умерших отсутствовали. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.
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Жертв могло быть больше
Напомним, что угарный газ практически не имеет запаха и не является взрывоопасным, в отличие от природного газа. При отсутствии тяги в дымоходе или вентиляции, угарный газ может привести к серьёзным отравлениям. Даже в малых концентрациях он опасен: 0,1% в воздухе уже может вызвать симптомы отравления, а 0,5% приводит к потере сознания.
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В рамках следствия установлено, что члены семьи и раньше жаловались на недомогание. У Вики и Ирины случались частые головные боли и головокружения с тошнотой. Все эти симптомы тогда списывались на вирусы и усталость. Кроме того, в середине сентября газовая служба проверяла работу оборудования в квартире. Согласно документам, неисправностей не установлено. В квартире кроме матери с дочерью проживали еще отец и маленький сын. По счастливой случайности в ту ночь их не было дома.
По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура города Ногинска взяла дело на контроль.
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Елена Генералова