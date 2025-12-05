В Екатеринбурге вынесли приговор отцу, который набросился на судью за оценку его дочери-фигуристке

05 декабря 2025, 01:51

URA.RU: В Екатеринбурге отцу фигуристки вынесли приговор за нападение на судью

Фото: iStock/SeventyFour

Суд в Екатеринбурге вынес приговор мужчине, напавшему на тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова. Об этом в беседе с URA.RU рассказала адвокат потерпевшего Юлия Бакун.





Инцидент случился 23 апреля в павильоне выставочного центра, где проходили детские соревнования. Обвиняемый Адонис Мироев напал на тренера и судью мероприятия. Причина — недовольство оценками, которые получила за выступление его дочь-фигуристка.



Мироев выкрутил Слободчикову кисть руки, ударил его по голове, а затем нанес удар ногой в область локтя потерпевшего.



