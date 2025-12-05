Самолёт с более чем сотней пассажиров на борту вспыхнул на взлётно-посадочной полосе
SHOT: Самолёт со 180 людьми на борту вспыхнул на взлётно-посадочной полосе в Бразилии
На взлётно-посадочной полосе в бразильском городе Гуарульюс загорелся самолёт с пассажирами на борту. О возгорании лайнера Airbus A320 авиакомпании LATAM Brasil пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
Причины инцидента не уточняются. Сильный огонь вспыхнул примерно в полчетвертого утра по московскому времени.
На борту самолета находилось около 180 человек. Точная информация о количестве пострадавших в настоящий момент отсутствует. Предварительно, их нет.
Согласно материалу, пассажиры не сразу поняли, что начался пожар. Они испугались, когда салон воздушного судна заполнился едким дымом — это произошло очень быстро. Затем люди рассмотрели через иллюминаторы языки пламени. Началась экстренная эвакуация.
