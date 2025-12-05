Полиция вернула проглоченный вором кулон Фаберже, который стоил более 19 тысяч долларов
RNZ: В Новой Зеландии полиция вернула проглоченный вором кулон за 19,2 тысячи долларов
Полицейским из Новой Зеландии удалось вернуть дорогой кулон Фаберже, который задержанный мужчина проглотил во время кражи в ювелирном магазине Окленда. Об этом сообщило Radio New Zealand (RNZ).
Инцидент с кражей произошел в магазине Partridge Jewellers неделю назад: 32-летний посетитель проглотил кулон из коллекции 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise.
Согласно сайту Фаберже, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота и инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри медальона находится золотой осьминог, в глазах которого сияли два черных бриллианта.
Стоимость этого медальона с изображением «осьминожки» Джеймса Бонда превышала 19,2 тысячи долларов США.
Инспектор Грей Андерсон пояснила RNZ, что после задержания подозреваемый прошел медицинское обследование. За ним осуществляли постоянное наблюдение специально закрепленные сотрудники полиции.
Дорогой кулон успешно вернули магазину Partridge Jewellers в ночь на пятницу.
В отношении преступника выдвинули обвинение в краже, и сейчас он содержится под стражей. На следующей неделе он предстанет перед Оклендским окружным судом.