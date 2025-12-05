Полиция вернула проглоченный вором кулон Фаберже, который стоил более 19 тысяч долларов

05 декабря 2025, 07:06

RNZ: В Новой Зеландии полиция вернула проглоченный вором кулон за 19,2 тысячи долларов

Фото: iStock/AnnaStills

Полицейским из Новой Зеландии удалось вернуть дорогой кулон Фаберже, который задержанный мужчина проглотил во время кражи в ювелирном магазине Окленда. Об этом сообщило Radio New Zealand (RNZ).





Инцидент с кражей произошел в магазине Partridge Jewellers неделю назад: 32-летний посетитель проглотил кулон из коллекции 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise.



Согласно сайту Фаберже, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота и инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри медальона находится золотой осьминог, в глазах которого сияли два черных бриллианта.



