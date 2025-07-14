Песню группы «Порнофильмы» хотят запретить в России

Песню группы «Порнофильмы» «Выключите гимн» хотят признать экстремистским материалом
Лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров* (Фото: Instagram***, @punkmovies)

Прокуратура просит запретить песню группы «Порнофильмы» «Выключите гимн» и признать композицию экстремистским материалом, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».



Известно, что иск поступил в Санкт-Петербургский городской суд. Соответчиками по нему указаны лидер музыкальной группы Владимир Котляров*, Кирилл Муравьев и Александр Агафонов. Заседание назначено на 13 августа.

В песне есть строки: «Эй, зачехлите в прямую кишку гордость размером с мир!» и «В стране могил несёт говном, выключите н***й гимн!»

Ранее сообщалось, что певица Земфира* и покинувшая РФ актриса Чулпан Хаматова включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»**.

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Анастасия Чубина

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