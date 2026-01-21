Девочка нашла человеческие останки по пути на урок физкультуры
В Великобритании девочка нашла труп рядом со школьным спортивным полем
В британском городе Вулвергемптон школьница нашла у футбольных ворот человеческие останки неизвестного происхождения. Об этом информирует Express & Star.
11-летняя девочка, направляясь на физкультуру, обнаружила на школьном стадионе безжизненное тело мужчины. После этого она немедленно связалась с матерью.
Узнав о случившемся, педагоги отпустили детей по домам и вызвали полицию. Правоохранители выдвинули версию, что останки могли быть принесены на футбольное поле дождем из близлежащего заповедника Сместоу. По факту произошедшего проводится расследование.
