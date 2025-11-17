В Камышине мигранты толпой избили горожанина
В городе Камышине произошел инцидент, который вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователи сообщают, что толпа мигрантов напала на молодого человека. Причиной конфликта стало его желание защитить девушку.
Снимок, появившийся в Telegram-канале «Волгоград онлайн», запечатлел около тридцати человек, собравшихся возле сетевого продовольственного магазина. Местные жители делятся противоречивыми мнениями: одни подтверждают факт избиения, другие утверждают, что этого не было.
На момент публикации пресс-служба МВД России по региону не прокомментировала ситуацию. Горожане продолжают обсуждать произошедшее, и вопрос о безопасности в городе становится все более актуальным.
