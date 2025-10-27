В Ленинградской области полиция задержала организаторов крупной майнинг-фермы
В Ленинградской области полиция пресекла деятельность нелегальной майнинг-фермы, ущерб от которой составил более одного миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Как оказалось, должностные лица регионального подразделения транспортной компании организовали преступный сговор с майнерами и использовали служебное положение для получения разрешений.
Злоумышленники установили оборудование для добычи криптовалюты на двух тяговых подстанциях. В результате они похитили более 80 миллионов киловатт электроэнергии.
При обыске оперативники изъяли компьютеры, флеш-карты, мобильные телефоны, видеокамеры, кредитки, документы и свыше семи миллионов рублей наличными. Также правоохранители конфисковали всё оборудование для майнинга.
Следствие возбудило уголовные дела по части 3 статьи 286 УК РФ. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Читайте также: