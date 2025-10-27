В Ленинградской области полиция задержала организаторов крупной майнинг-фермы

27 октября 2025, 11:15

Фото: Медиасток РФ

В Ленинградской области полиция пресекла деятельность нелегальной майнинг-фермы, ущерб от которой составил более одного миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.