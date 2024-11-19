«Пристегнули к батарее и связали жену»: в Подмосковье ограбили блогера Фадеева

Фото: iStock/PTG PRO
В Подмосковье неизвестные проникли в дом блогера Антона Фадеева, приковали его к батарее, связали жену, а после ограбили на миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Сам контент-мейкер, как отмечается, славился фотографиями с «тяжелым люксом» в социальных сетях.
По информации канала, все произошло ночью 18 ноября, когда четверо неизвестных перелезли через забор коттеджа в поселке Белага, отжали окно и проникли внутрь.
В материале отмечается, что грабители заинтересовались Фадеевым из-за его фотографий с элементами «дорогой жизни», на которых, в том числе, был запечатлен и сам особняк. При этом в коттедже блогера не была установлена сигнализация.
Читайте также:
На Урале проверят инцидент с видео голой пятиклассницы
Сын мигрантов пнул мальчика в лицо и поплатился
Мигрант совратил 13-летнюю девочку в съемной квартире в Подмосковье
«Грабители пристегнули Антона к батерее, а его жену связали скотчем, после чего прошлись по шкатулкам в поисках драгоценностей. Набрав украшений на миллион рублей, преступники ушли», — отмечает издание.
В материале отмечается, что грабители заинтересовались Фадеевым из-за его фотографий с элементами «дорогой жизни», на которых, в том числе, был запечатлен и сам особняк. При этом в коттедже блогера не была установлена сигнализация.
Читайте также:
На Урале проверят инцидент с видео голой пятиклассницы
Сын мигрантов пнул мальчика в лицо и поплатился
Мигрант совратил 13-летнюю девочку в съемной квартире в Подмосковье
Данил Пономарев