Притворившаяся медсестрой женщина выкрала младенца из роддома

28 июня 2026, 15:42

Mirror: Младенца похитили в Германии из неонатального отделения больницы

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

В немецком городе Люденшайде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) разыскивают неизвестную, которая под видом медсестры похитила семидневного новорожденного из палаты неонатального отделения местной больницы. Об этом сообщает издание Mirror.