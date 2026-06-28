Притворившаяся медсестрой женщина выкрала младенца из роддома
В немецком городе Люденшайде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) разыскивают неизвестную, которая под видом медсестры похитила семидневного новорожденного из палаты неонатального отделения местной больницы. Об этом сообщает издание Mirror.
По данным полиции, злоумышленница проникла в палату и под предлогом проведения осмотра забрала ребенка у матери. Женщина была одетой в медицинский костюм, поэтому мать не заподозрила обмана.
Спустя примерно час младенца обнаружили на лестнице многоуровневой парковки неподалеку от клиники. Ребенок лежал без одежды рядом с билетным автоматом. Его незамедлительно доставили обратно в больницу — сейчас состояние малыша оценивается как удовлетворительное.
Правоохранительные органы проводят масштабные оперативно-разыскные мероприятия, изучают записи с камер видеонаблюдения. Приметы подозреваемой: на вид 25-30 лет, светлые волосы, заплетенные в косу, очень худощавое телосложение, рост около 170 сантиметров. Мотивы похищения на текущий момент остаются невыясненными.
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