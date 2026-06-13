Вооружённые люди похитили чиновника минобороны Гаити
Главу аппарата министерства обороны Гаити Джеймса Боярда похитили неизвестные вооруженные люди. Об этом пишет Associated Press.
Инцидент произошёл в столице страны, Порт‑о‑Пренсе. По информации издания, Боярда схватили в районе Бурдон, который считается одним из немногих относительно безопасных кварталов гаитянской столицы.
Автор материала указал, что Боярд является не только директором кабинета министра обороны, но и высокоуважаемым экспертом по вопросам безопасности, а также главным инспектором гаитянской полиции. Чиновник принимал участие в работе по восстановлению Вооружённых сил Гаити и в реформировании правоохранительной системы.
Агентство также отмечает, что около 7% территории Порт‑о‑Пренса находится под контролем преступного альянса «Вив Ансанм». Сведения о каких‑либо требованиях со стороны похитителей не поступали.
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