Притворившихся проститутками братьев задержали в Чувашии
В Чувашии задержали двоюродных братьев, которые выдавали себя за девушек по вызову и подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики в своем Telegram-канале.
Согласно информации, у злоумышленников могло быть четыре эпизода хищения денежных средств с общим ущербом более 600 тысяч рублей. По данным правоохранителей, они размещали в интернете анкеты с фотографиями случайных девушек и отвечали на звонки мужчин, имитируя женские голоса.
Далее преступная схема развивалась так, что фигуранты представлялись от имени криминальных авторитетов, угрожая разоблачением или расправой над близкими жертв. В результате «ночные бабочки» требовали переводы денег.
Силовики провели совместную операцию с силовой поддержкой ОМОНа. Сейчас продолжается расследование уголовного дела по статьям о мошенничестве и вымогательстве.
