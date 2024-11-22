Подросток из религиозной семьи расстрелял родителей, братьев и сестру: 11-летней девочке чудом удалось спастись

Марк и Сара Хьюмистон (Фото: соцсети)
15-летний подросток расстрелял свою семью, используя отцовский пистолет. Из шести членов семьи выжила лишь его младшая сестра, которая притворилась спящей, что и спасло ей жизнь. После расправы парень вложил оружие в руку погибшему брату и, изображая жертву, сам вызвал полицию. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Убийство семьи в США
Инцидент произошел 29 октября 2024 года в Фолл-Сити, штат Вашингтон. Рано утром многодетная семья Хьюмистон проснулась от звуков выстрелов. По информации Daily Mail, 15-летний взял отцовский пистолет и устроил бойню. Он первым делом убил родителей, а затем расправился с двумя братьями — 13-летним Бенджамином и 9-летним Джошуа, а также с 7-летней сестрой Кэтрин.
«В результате стрельбы погибли пять членов семьи: родители Марк (43 года) и Сара Хьюмистон (42 года), а также их дети Кэтрин (7 лет), Джошуа (9 лет) и Бенджамин (13 лет)», — сообщает издание.
После этого преступник вошел в спальню, где пряталась испуганная 11-летняя сестра, которая оказалась единственной выжившей. Как рассказала школьница полиции, старший брат ранил ее в руку и шею, а затем начал проверять, остались ли его жертвы в живых. В этот момент девочка решила притвориться мертвой.
К счастью, этот план сработал. Когда брат покинул комнату, она выбралась на улицу через пожарное окно, чтобы позвать на помощь. Соседи сразу же вызвали полицию.
Фото: istockphoto / naveebird
Сын-убийца притворялся жертвой
Тем временем злоумышленник сам позвонил в правоохранительные органы и попытался представить ситуацию так, будто стрелял один из его братьев. На допросе он соврал, утверждая, что именно 13-летний Бенджамин расстрелял всю семью, а ему удалось спрятаться в ванной. Для большей правдоподобности он положил пистолет в руку погибшему брату.
Однако ложь вскрылась довольно быстро. Криминалисты установили, что Бенджамин не стрелял из пистолета. Кроме того, выжившая девочка сообщила, что только ее 15-летний брат знал код от сейфа, где отец хранил оружие. Накануне трагедии подросток попал в неприятности и провалил школьный экзамен, что, по словам сестры, могло подтолкнуть его к этому ужасному преступлению.
Какой срок может получить подросток
Согласно сообщениям СМИ, родители малолетнего убийцы, Марк и Сара, были очень религиозными людьми. Они перевели своих пятерых детей на домашнее обучение и воспитывали их в строгости.
Как сообщает Daily Mail, 15-летнему юноше предъявлено обвинение в жестоком убийстве пяти человек и покушении на убийство его младшей сестры. Прокуроры требуют судить его как взрослого, что может привести к сроку от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. По последним данным, следующее судебное слушание по делу назначено на 8 января 2025 года.
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