Пожар в банке Красногорска обошёлся без пострадавших
В подмосковном посёлке Путилково пожар в банке обошёлся без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба администрации г. о. Красногорск.
Напомним, что возгорание произошло днём 7 марта в отделении банка ВТБ. Прибывшие на вызов пожарные расчёты обнаружили, что сотрудники банка уже справились с огнём самостоятельно до их приезда. Возгорание не успело распространиться и не причинило серьёзного ущерба помещению.
Главное — инцидент не затронул людей. Никто из посетителей и персонала отделения не получил травм и не пострадал. Угроза для их жизни отсутствовала. В настоящий момент специалисты устанавливают последовательность событий и причину, по которой загорелось помещение банка.
Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар на АЗС.
