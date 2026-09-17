Подпольную «приват»-студию с малолетними накрыли в одном городе Татарстана

17 сентября 2026, 15:57

«Приват»-студию с малолетними накрыли в Казани, организаторов задержали

Фото: istockphoto/M-Production

В Казани правоохранители пресекли деятельность подпольной вебкам-студии, в которой работали несовершеннолетние. Об этом сообщает «Лента.ру».