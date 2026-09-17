Подпольную «приват»-студию с малолетними накрыли в одном городе Татарстана
В Казани правоохранители пресекли деятельность подпольной вебкам-студии, в которой работали несовершеннолетние. Об этом сообщает «Лента.ру».
По информации источника, незаконная студия на протяжении нескольких лет функционировала в квартире, расположенной в поселке Салам. В ней трудились от шести до десяти девушек, часть из которых не достигла совершеннолетия. Они проводили прямые трансляции, в том числе в режиме «приват».
Установили, что организаторами выступали трое мужчин. Двоих фигурантов задержали, им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Третий подозреваемый скрылся от следствия, и его объявили в розыск.
По предварительным данным, за четыре года работы студии организаторы могли получить доход в размере 30 миллионов рублей. За указанное правонарушение фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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