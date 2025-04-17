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Жительница Екатеринбурга впала в кому во время поездки в Таиланд

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Фотограф из Екатеринбурга 33-летняя Дарья поехала отдыхать в Таиланд вместе с друзьями. Во вторник, 15 апреля, у неё началось заражение крови, после чего она впала в кому. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Известно, что у девушки дважды останавливалось сердце, и сейчас, со слов близких, не работает мозг.

По информации Ural Mash, подруга Дарьи Анна рассказала, что произошедшее не признали страховым случаем, и семье девушки пришлось организовать сбор денег. На первые дни лечения в клинике ушло уже 1,5 млн рублей. Анна ездила в российское консульство, поскольку родственники Дарьи хотят привезти её домой как можно скорее.

Как ранее писало издание MS News, в городе Сучжоу, Китай, медики достали из желудка 11-летнего мальчика слиток золота.

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Замначальника Генштаба ВС РФ получил семь лет за взятку 36 млн руб
Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина осудили на 7 лет за взятку 36 млн руб
17 апреля 2025, 13:24

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Семь лет строгого режима за взятку в 36 миллионов рублей получил замначальника Генштаба ВС России Вадим Шамарин, пишет Mash. Фигуранта обвинили в мошенничестве по двум эпизодам — 26 и 10 миллионам рублей от руководителей пермского телефонного завода «Телта». За это он должен был увеличить закупки продукции предприятия за счет бюджета Минобороны. Подсудимый признал свою вину полностью. Гособвинитель запрашивал для Шамарина 12 лет со штрафом в 107 миллионов рублей.
Генерал-лейтенанта задержали в мае прошлого года и тогда же арестовали. Позже Шамарин согласился сотрудничать с прокуратурой по досудебному соглашению, дав показания на главу Первого управления Главного управления связи (ГУС) ВС РФ Александра Оглоблина. Сторона защиты указывала на заболевания Шамарина, мужчина дважды подавал заявление в МО РФ на СВО, но ответа не получил.

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В Крыму мигранты напали на россиянина из-за просьбы не плеваться
В Севастополе мигранты избили жителя Брянска, когда он попросил их не плеваться
17 апреля 2025, 12:08

Фото: iStock/nito100

Мужчина, приехавший в Севастополь из Брянска как турист, сделал замечание мигрантам из Средней Азии, когда те плевали на асфальт. Последние на замечание ответили кулаками: они начали избивать россиянина. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
Драка произошла в сквере 300-летия Российского флота. Одного из нападавших отправили в колонию на 3,5 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ещё один мигрант успел уехать из России, его объявили в розыск.

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Мигранты сняли с дома пасхальные украшения со словами «Пасха — харам» в Питере
17 апреля 2025, 11:14

Фото: istockphoto/Alina Chernyshova

Пасхальные украшения с одного из домов Петербурга сняли мигранты. Об этом пишет портал newsland, ссылаясь на местную жительницу. По ее словам, два иностранца снимали украшения, а еще один — снимал все на камеру.
Россиянка уточнила, что земляками руководил некий Рахмон. Местная жительница утверждает, что Рахмон называл Пасху харамом (нельзя, запрещено) и был недоволен другими христианскими праздниками. Собеседница добавила, что Рахмон против Масленицы и Нового года. Однажды мужчина добился демонтажа звезды, которая была установлена над входом в подъезд, указала россиянка. Предполагается, что в реакции мигранта на Пасху есть религиозные предпосылки.

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Росгвардейцы задержали подозреваемого в крупном сбыте наркотиков в Пушкино
17 апреля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Alina Chernyshova

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере в подмосковном Пушкино. Видео задержания предоставили в ведомстве. Уточняется, что задержанным оказался 22-летний уроженец ближнего зарубежья.
Патруль увидел злоумышленника ночью во дворе жилого дома. Увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но ему это не удалось.

«В разговоре с правоохранителями мужчина признался, что имеет при себе запрещенное вещество, предназначенное для дальнейшего сбыта», — сказано в релизе Росгвардии.
При досмотре у задержанного изъяли 2,55 героина. Молодого человека передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Открыто уголовное дело.

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#мир
#россия
#подмосковье
#росгвардия
#наркотики
#криминал
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В Люберцах прогремел взрыв
SHOT: В Люберцах, на базе приёма металлолома, произошёл взрыв
17 апреля 2025, 11:11

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрыв произошёл в подмосковных Люберцах, на базе приёма металлолома «Вторчермет», сообщает телеграм-канал SHOT.
На место происшествия едут экстренные службы. Информации о пострадавших нет.



Ранее на юге Москвы, на территории ТЭЦ-26, произошёл пожар, никто не пострадал.

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#происшествия
#подмосковье
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