Жительница Екатеринбурга впала в кому во время поездки в Таиланд

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Фотограф из Екатеринбурга 33-летняя Дарья поехала отдыхать в Таиланд вместе с друзьями. Во вторник, 15 апреля, у неё началось заражение крови, после чего она впала в кому. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Известно, что у девушки дважды останавливалось сердце, и сейчас, со слов близких, не работает мозг.
По информации Ural Mash, подруга Дарьи Анна рассказала, что произошедшее не признали страховым случаем, и семье девушки пришлось организовать сбор денег. На первые дни лечения в клинике ушло уже 1,5 млн рублей. Анна ездила в российское консульство, поскольку родственники Дарьи хотят привезти её домой как можно скорее.
Как ранее писало издание MS News, в городе Сучжоу, Китай, медики достали из желудка 11-летнего мальчика слиток золота.
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По информации Ural Mash, подруга Дарьи Анна рассказала, что произошедшее не признали страховым случаем, и семье девушки пришлось организовать сбор денег. На первые дни лечения в клинике ушло уже 1,5 млн рублей. Анна ездила в российское консульство, поскольку родственники Дарьи хотят привезти её домой как можно скорее.
Как ранее писало издание MS News, в городе Сучжоу, Китай, медики достали из желудка 11-летнего мальчика слиток золота.
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Анастасия Чубина