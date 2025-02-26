«Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста»: дверь квартиры солиста «Би-2» подожгли неизвестные

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Дверь московской квартиры Левы* из «Би-2» была подожжена неизвестными. Также на стене подъезда была оставлена надпись: «Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста». Об этом сообщает Baza.
«Дверь квартиры Левы* из «Би-2» подожгли неизвестные в Москве», — пишут в telegram-канале.
В выложенном видео неизвестные подписали, что таким образом поздравили музыканта с 23 февраля. К тому же Леву* раскритиковали за уезд из России и финансирование украинской армии. Сам артист в недавнем разговоре с пранкерами признавался, что в общем направил на финансирование ВСУ свыше 100 тысяч евро.
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