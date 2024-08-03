Террорист-смертник подорвал себя на пляже в Сомали: Число жертв возросло

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Национальное телевидение Сомали со ссылкой на полицию сообщило, что 32 человека погибли, ещё 63 получили ранения в результате подрыва террориста-смертника на пляже у отеля Beach View в Могадишо.
Уточняется, что у террориста был пояс с самодельной взрывчаткой. Согласно данным портала Shabelle Media, атаку произвели четверо преступников.
Взрыв произошел в 19:30 по местному времени, когда на пляже было много отдыхающих. После началась стрельба, предположительно, внутри одного из отелей.
Отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», которая связана с «Аль-Каидой»*.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Взрыв произошел в 19:30 по местному времени, когда на пляже было много отдыхающих. После началась стрельба, предположительно, внутри одного из отелей.
Отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», которая связана с «Аль-Каидой»*.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Екатерина Коршунова