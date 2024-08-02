Безразлично, кого убивать: как маньяк Артемов охотился на 11-летних блондинок и был вычислен художником

Фото: istock / Elwood
О преступлениях Александра Артёмова мало информации, в сети даже не найти фотографию убийцы. Историю преступника смогла воссоздать блогер Саша Сулим на YouTube-канале с помощью двух уникальных специалистов — полковника милиции в отставке и бывшего оперативника уголовного розыска, чей талант художника позволил раскрыть не одно дело.
Убивал разными рукамиВесной 1998 году в Приморском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело девочки со следами изнасилования и 30-ю ножевыми ранениями. Рядом с местом преступления аккуратно лежало сложенное красное пальто школьницы и остальная одежда. Расследование возглавил полковник милиции Андрей Кубарев, который заподозрил серийного убийцу. Следователи, которым поручили это дело, выяснили, что в этом же районе в 1997 году были найдены тела еще двух девочек такого же возраста. Все убийства были совершены аналогичным образом, поэтому следователи сразу выдвинули версию, что это серия.
На месте убийств преступник не оставил отпечатков пальцев или биологического материала. У преступника обнаружилась еще одна особенность: он одинаково хорошо владел обеими руками, убивая жертв то левой, то правой, что сначала сбило правоохранителей с толку.
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Оперская удачаПосле долгих обходов домов все же удалось найти свидетеля, который видел убийцу. В день преступления мужчина ехал со своим другом по лесной дороге, где было найдено тело ребенка. Свидетель рассказал, что заметил красное пальто девочки и убийцу, который был повёрнут спиной к дороге. Оглядываясь на проезжающий автомобиль, преступник показал лицо, но на скорости было тяжело разглядеть маньяка. В полиции пытались составить фоторобот, но безуспешно.
Тогда для дела привлекли оперативника с 20-летним стажем и художника Алексея Хасанова. Благодаря упорной работе правоохранителя со свидетелем и его пассажиром, удалось воссоздать картину того дня и получить объективный портрет убийцы. Маньяка по рисунку узнал другой оперуполномоченный. Он достал фото преступника, по которому его удалось узнать из-за невероятного сходства с рисунком. Оказалось, что убийцей был местный бездомный.
Александра Артёмова арестовали в лесном шалаше. Убийцу долго допрашивали, свою вину он не признавал. Мужчина был спокоен и рассудителен, отрицал причастность к преступлениям до последнего. Он также отличался особым хладнокровием и никогда не демонстрировал гнев.
Фото: istock / Gerasimov174
Задушил собственного ребёнкаАлександр Артёмов родился в 1972 году в Пензенской области в Сурске в благополучной семье. В школе учился нормально, не хулиганил, учителя давали ему положительную характеристику. После 10 класса уехал на учёбу в Петербург, окончил ПТУ по специальности «электрогазосварщик», после чего отправился на срочную службу. Через 2 года женился и стал контрактником. Брак не заладился, а со службы Артёмов был уволен за пьянство.
Позже Александр встретил женщину, у них родился ребёнок. В ходе допросов, видимо, чтобы заслужить доверие полицейских, рассказал историю, как задушил своего ребенка подушкой. Прибывшие медики заключили, что младенец захлебнулся рвотными массами, в связи с чем Артёмов не подвергся уголовному преследованию. Достоверность этой истории впоследствии установить не удалось.
После всего случившегося он стал бродяжничать.
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Озлобленность на женщинСпустя время, не выдержав психологического давления, преступник детально рассказал обо всех 3 убийствах. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Александра Артёмова вменяемым, все убийства доказали в суде.
В ходе допросов убийца не смог пояснить, когда у него возникло желание к насилию и убийствам. Предположительно, это произошло из-за недостатка женского внимания и давней озлобленности на женщин. Маньяк рассказывал, что сцены с сексуальным насилием над несовершеннолетней он увидел в юном возрасте на кассете с порнографией.
Повзрослевший Артёмов, вероятно, под действием некачественного алкоголя, принял решений перейти от фантазий к действиям. Мужчина следил за потенциальным жертвами и утверждал, что ему якобы безразлично, кого убивать. Однако все его жертвы были похожи, и, скорее всего, у убийцы был определенный типаж. Все убитые девочки были худощавыми блондинками в возрасте 11—13 лет.
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Мать отреклась от сынаВ 2000 году Санкт-Петербургский городской суд приговорил Артёмова к пожизненному заключению. Его мать явилась на суд и публично отреклась от сына.
Отбывать срок его отправили в Соль-Илецк Оренбургской области в колонию особого режима «Чёрный дельфин». В тюремной характеристике мужчины описали так: склонен к побегу, нападению, посягательству на личную свободу и половую неприкосновенность
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Алина Юрчак