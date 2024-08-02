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Безразлично, кого убивать: как маньяк Артемов охотился на 11-летних блондинок и был вычислен художником

02 августа 2024, 02:00
Фото: istock / Elwood

Фото: istock / Elwood

О преступлениях Александра Артёмова мало информации, в сети даже не найти фотографию убийцы. Историю преступника смогла воссоздать блогер Саша Сулим на YouTube-канале с помощью двух уникальных специалистов — полковника милиции в отставке и бывшего оперативника уголовного розыска, чей талант художника позволил раскрыть не одно дело.


Убивал разными руками

Весной 1998 году в Приморском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело девочки со следами изнасилования и 30-ю ножевыми ранениями. Рядом с местом преступления аккуратно лежало сложенное красное пальто школьницы и остальная одежда. Расследование возглавил полковник милиции Андрей Кубарев, который заподозрил серийного убийцу. Следователи, которым поручили это дело, выяснили, что в этом же районе в 1997 году были найдены тела еще двух девочек такого же возраста. Все убийства были совершены аналогичным образом, поэтому следователи сразу выдвинули версию, что это серия.

На месте убийств преступник не оставил отпечатков пальцев или биологического материала. У преступника обнаружилась еще одна особенность: он одинаково хорошо владел обеими руками, убивая жертв то левой, то правой, что сначала сбило правоохранителей с толку.
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Оперская удача

После долгих обходов домов все же удалось найти свидетеля, который видел убийцу. В день преступления мужчина ехал со своим другом по лесной дороге, где было найдено тело ребенка. Свидетель рассказал, что заметил красное пальто девочки и убийцу, который был повёрнут спиной к дороге. Оглядываясь на проезжающий автомобиль, преступник показал лицо, но на скорости было тяжело разглядеть маньяка. В полиции пытались составить фоторобот, но безуспешно.

Тогда для дела привлекли оперативника с 20-летним стажем и художника Алексея Хасанова. Благодаря упорной работе правоохранителя со свидетелем и его пассажиром, удалось воссоздать картину того дня и получить объективный портрет убийцы. Маньяка по рисунку узнал другой оперуполномоченный. Он достал фото преступника, по которому его удалось узнать из-за невероятного сходства с рисунком. Оказалось, что убийцей был местный бездомный.

Александра Артёмова арестовали в лесном шалаше. Убийцу долго допрашивали, свою вину он не признавал. Мужчина был спокоен и рассудителен, отрицал причастность к преступлениям до последнего. Он также отличался особым хладнокровием и никогда не демонстрировал гнев.
Фото: istock / Gerasimov174

Задушил собственного ребёнка

Александр Артёмов родился в 1972 году в Пензенской области в Сурске в благополучной семье. В школе учился нормально, не хулиганил, учителя давали ему положительную характеристику. После 10 класса уехал на учёбу в Петербург, окончил ПТУ по специальности «электрогазосварщик», после чего отправился на срочную службу. Через 2 года женился и стал контрактником. Брак не заладился, а со службы Артёмов был уволен за пьянство.

Позже Александр встретил женщину, у них родился ребёнок. В ходе допросов, видимо, чтобы заслужить доверие полицейских, рассказал историю, как задушил своего ребенка подушкой. Прибывшие медики заключили, что младенец захлебнулся рвотными массами, в связи с чем Артёмов не подвергся уголовному преследованию. Достоверность этой истории впоследствии установить не удалось.

После всего случившегося он стал бродяжничать.
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Озлобленность на женщин

Спустя время, не выдержав психологического давления, преступник детально рассказал обо всех 3 убийствах. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Александра Артёмова вменяемым, все убийства доказали в суде.

В ходе допросов убийца не смог пояснить, когда у него возникло желание к насилию и убийствам. Предположительно, это произошло из-за недостатка женского внимания и давней озлобленности на женщин. Маньяк рассказывал, что сцены с сексуальным насилием над несовершеннолетней он увидел в юном возрасте на кассете с порнографией.

Повзрослевший Артёмов, вероятно, под действием некачественного алкоголя, принял решений перейти от фантазий к действиям. Мужчина следил за потенциальным жертвами и утверждал, что ему якобы безразлично, кого убивать. Однако все его жертвы были похожи, и, скорее всего, у убийцы был определенный типаж. Все убитые девочки были худощавыми блондинками в возрасте 11—13 лет.
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Мать отреклась от сына

В 2000 году Санкт-Петербургский городской суд приговорил Артёмова к пожизненному заключению. Его мать явилась на суд и публично отреклась от сына.

Отбывать срок его отправили в Соль-Илецк Оренбургской области в колонию особого режима «Чёрный дельфин». В тюремной характеристике мужчины описали так: склонен к побегу, нападению, посягательству на личную свободу и половую неприкосновенность

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#петербург
В российском городе объявили о баллистической угрозе
Губернатор Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе
02 августа 2024, 02:09

Фото: iStock/NiseriN

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что в городе объявлена баллистическая угроза.
«Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!» — заявил губернатор российского города.

Ранее российские системы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Курской областью и один украинский беспилотник над Белгородской областью. Украинские военные предприняли попытку террористической атаки с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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#всу
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«Хезболла» ударила ракетами по Израилю
02 августа 2024, 00:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю, передает РИА Новости.
«Ливанское движение группировка "Хезболла" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана», – сообщил заявил источник агентства.

Ракетный удар стал ответом на ликвидацию командира «Хезболлы» Фуада Шукра, ответственного за гибель мирных жителей в Мадждаль-Шамсе.

Позже движение сообщило, что Шукр действительно находился в здании, по которому был нанесен израильский авиаудар, но пока неизвестно, выжил ли он.

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#израиль
#ракетный удар
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Две толпы туристов устроили поножовщину из-за громкой музыки в отеле
NL Times: две толпы туристов устроили драку с ножами из-за музыки в Португалии
01 августа 2024, 20:48

Фото: iStock/Shutter2U

Две толпы иностранных туристов в городе Албуфейра в Португалии устроили драку с поножовщиной из-за громкой музыки в гостинице. Об этом сообщает издание NL Times.
Отмечается, что в первой толпе были туристы из Голландии, а во второй – из Ирландии. Последние пожаловались на слишком громкую музыку из соседнего номера. Они отправились к соседям и строили словесную перепалку. Когда решить конфликт словами не удалось, они устроили поножовщину.

В результате пострадали четверо голландцев и один ирландец в возрасте об 17 до 21 года. Им потребовалась госпитализация.

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#португалия
#туристы
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11-летнюю девочку отдали педофилу после беременности: как сложилась ее жизнь, подробности
01 августа 2024, 19:54

Фото: iStock/juriskraulis

Водитель автобуса на протяжении нескольких месяцев имел интимную близость с 11-летней школьницей в Ленинградской области, а когда она от него забеременела, родная тетя девочки отправила ее жить к педофилу домой. История произошла в 2001 году.
Что стало с героями этой истории 23 года спустя, рассказывает редакция «Радио 1».

Знакомство с педофилом и беременность 11-летней школьницы

В марте 2001 года трое детей из неблагополучных семей прогуливали школу, когда с ними познакомился «добрый» дядя Миша*, 49-летний водитель автобуса, который угощал детей сладостями, дарил нехитрые подарки и катал на своем автобусе. Общение взрослого мужчины с детьми продолжалось около месяца. Однако в какой-то момент решил заняться сексом с 11-летней Элей*. Он даже якобы пришел к тете Эли, которая воспитывала девочку, и сообщил о своих планах жениться на школьнице. Оно тогда дала ему ключи от свободной квартиры, где водитель и встречался с малолетней. Продолжалось подобное общение на протяжении полугода. А потом девочка забеременела.

Мужчина понял, что от нерождённого ребенка срочно необходимо избавиться и повез ее делать аборт в частную клинику. Однако врач, узнав, что произошло, обратилась в полицию.

На допросе мужчина не отпирался и пояснил, что школьница сама проявила к нему интерес и даже угрожала порезать себя в случае его отказа от интимной близости.

Родная тётя отправила беременную племянницу жить к педофилу


Состоялся суд. Там тетя Эли совсем не защищала девочку, а напротив, рассказала, что ее мать сильно пьет, а где находится отец – никто не знает. По ее словам, девочка вела бродяжнический образ жизни и часто вела себя неподобающе.

Тогда суд приговорил педофила к двум годам условно.

«Потерпевшая своим аморальным поведением спровоцировала подсудимого на совершение преступления, характеризуется отрицательно, ранее вступала в половую связь, и подсудимый вступил с ней в половую связь как с лицом, ранее жившим половой жизнью. В настоящее время потерпевшая беременна, должна родить в январе, находится на его полном иждивении, иных средств к существованию не имеет, поскольку мать от дочери отказалась и самоустранилась от ее воспитания и содержания. Подсудимый характеризуется положительно, имеет постоянное место работы», — таково было пояснение суда.
После суда Михаил и Эльвира жили в той самой квартире тети, а через два месяца переехали к бывшей жене и сыну педофила. Родственники не были рады новой сожительнице, однако терпели ее присутствие. Позже Эля начала оставлять рожденную дочь Риту* жене Михаила и ходить гулять, тогда-то она и встретила другого человека, с которым ей удалось покинуть новую семью, но дочь она забрала с собой.

23 года спустя

«Комсомольская правда» пообщалась с Эльвирой, которой сейчас уже 35 лет. Женщина замужем, имеет пятерых детей и о том страшном времени вспоминать не любит, однако все же рассказала свою версию событий.

«Он работал на автобусе в совхозе. Там с ним общались мои друзья, которые были постарше. Так вот ездили, и в один момент он нам предложил выпить. А мы, беспризорники-то, что? Согласились, пили с ним. Он сначала приставал к моей подружке Свете, а потом у них было… ну, сами понимаете. Она до такой степени напивалась, что даже не чувствовала ничего. При мне это было два раза, она отрубалась, а он там что-то елозил. Сейчас ее уже нет в живых. Но у Светы совсем все плохо было, если у меня там хоть бабушка где-то, то у нее вообще никого», – рассказала женщина свою версию.
Она также отметила, что сама не настаивала на близости с мужчиной, а эту историю придумал адвокат Михаила. В тот момент девочке пришлось согласиться, ведь идти ей было некуда.

Общение Михаила и Эльвиры продолжается по сей день


Спустя несколько лет Эльвира возобновила общение с Михаилом. Они живут в соседних поселках. Он может отвезти женщину по делам или дать ей немного денег. О том, что у них есть общий ребенок, никто не знает, даже нынешний муж Эльвиры, несмотря на то, что вместе они 10 лет. Тем временем Рита выросла и уехала в Санкт-Петербург. Девушка знает отца и общается с ним.

Михаилу сейчас 72 года, живет в деревне, был женат, имел двух сыновей, один из которых умер. Соседи знали о его наклонностях, однако молчали. И сейчас поговаривают, что мужчина не изменился.

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*Все имена изменены
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Под Саратовом нетрезвый рецидивист поджёг дом соседей вместе с детьми
01 августа 2024, 19:47

Фото: istockphoto/PamWalker68

В Саратовской области задержан мужчина, обидевшийся на соседей и решивший сжечь их вместе с детьми. Он забаррикадировал двери дома, а потом поджёг строение.
Как сообщили следователи корреспонденту издания «Лента.ру», 43-летний ранее судимый житель села Коммуна поссорился с соседями. Под вечер он выпил, и обида в нём разгорелась сильнее. Ночью он перелез по амбару на участок соседей, забаррикадировал выходы из дома деревянным бруском и граблями, а затем облил строение бензином и попытался поджечь.

К счастью, неверная рука подвела поджигателя, а загорелась только сухая трава возле дома. Соседи выбрались сами через окно и вытащили двоих детей. Глава семейства сумел потушить огонь до приезда пожарных. В отношении мстительного рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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#покушение
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На Омском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар
01 августа 2024, 19:19

Фото: iStock/Diy1

На Омском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. Загорелось вспомогательное помещение насосной.

На опубликованных в соцсетях видео заметно, что столб дыма виден в разных частях города.

На месте происшествия работают спасатели.

По последним данным, возгорание полностью ликвидировано автоматической системой пожаротушения и спасателями. В результате произошедшего никто не пострадал. Завод продолжает работу в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что на северо-западе Рима вспыхнул мощный пожар. Были эвакуированы сотни людей из близлежащих зданий.

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#нпз
#омская область
#мчс
#пожар
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Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек
01 августа 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме на Сибирской улице, в результате которого обрушился целый подъезд, выросло до 12 человек. Среди них шестеро детей.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В этом доме находится частный детский сад. Этим объясняется большое количество детей в числе пострадавших. Разбор завалов на месте взрыва продолжается. Всего в поисково-спасательной операции задействовано более 450 специалистов и 75 единиц техники. По поручению городских властей организован подвоз горячего питания для спасателей и пострадавших.

Кроме того, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. На борту специального самолёта Ил-76, принадлежащего МЧС, находится аэромобильная группа отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи, расчёты кинологов со специально обученными собаками.

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#детский сад
#мчс
#операции
#взрыв
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СК РФ попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене
СК РФ просит арестовать 3 мужчин по делу о госизмене, среди них – Новиков*
01 августа 2024, 16:02

Фото: iStock/artisteer

Следственный комитет попросил Лефортовский суд Москвы арестовать троих мужчин по статье о государственной измене. Среди них может быть экс-адвокат Илья Новиков*, следует из картотеки суда.
Отмечается, что были зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде тюремного заключения Дубинина А.С., Волобуева И.М. и Новикова И.С.*.

При этом узнать какие-либо детали дела не удастся, поскольку оно находится под грифом секретности.

ФСБ в октябре прошлого года возбудила уголовное дело о госизмене против экс-члена Адвокатской палаты Москвы Новикова*, которого подозревали в переходе на сторону противника. В самом начале СВО он уехал на Украину, где вступил в ряды теробороны.

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СК не может подтвердить приход газовиков в дом в Нижнем Тагиле
01 августа 2024, 15:57

Фото: РИА Новости

Следственный комитет пока не может подтвердить информацию о сотрудниках газовой службы, которые якобы приходили в жилой дом в Нижнем Тагиле, где взорвался бытовой газ. Об этом заявил в беседе с прессой заместитель руководителя СУСК по Свердловской области Алексей Невгад.
В сети распространилась информация со ссылкой на местных жителей о том, что за 15 минут до взрыва возле дома видели двух специалистов газовой службы.

Исполняющий обязанности прокурора области Александр Юровских также заявил, что не располагает подтверждающими данную информацию фактами.

В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало. По последним данным, пострадали восемь человек, включая четверо детей, один человек погиб. Под завалами могут находиться ещё шесть человек.

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#следственный комитет
#мчс
#происшествия
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