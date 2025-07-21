«Привязал к седлу и тащил по степи»: В Казахстане мужчина жестоко убил беременную жену
Гражданин Казахстана жестоко избил жену, а затем привязал её к лошади и таскал по степи
Жуткая трагедия произошла в селе Баласаз Аксуского района Казахстана. В результате семейной ссоры 32-летняя Айзат Джуманова погибла мучительной смертью на глазах своей двухлетней дочери. По информации NewTimes.kz, супруг погибшей женщины жестоко избил её, а затем, привязав к лошади, таскал по степи в течение нескольких часов.
По словам родственников, погибшая подверглась ужасающим пыткам.
«Как будто это была средневековая казнь — связали и волокли до тех пор, пока от человека не осталось только переломанное тело», — сообщила мать погибшей.Когда Айзат доставили в больницу, на её теле не было живого места: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб и отёк головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, а кожа на запястьях содрана до мяса.
Семья Айзат уверена, что за этим зверством стоит её муж — Айбар Жанболат. Помимо этого, свидетелем «казни» своей матери стала двухлетняя дочь убитой. Возбуждено уголовное дело по статье о «тяжком вреде здоровью, повлекшем смерть по неосторожности».