«Привязал к седлу и тащил по степи»: В Казахстане мужчина жестоко убил беременную жену

21 июля 2025, 16:16

Гражданин Казахстана жестоко избил жену, а затем привязал её к лошади и таскал по степи

Фото: Istock/Marina_Ph

Жуткая трагедия произошла в селе Баласаз Аксуского района Казахстана. В результате семейной ссоры 32-летняя Айзат Джуманова погибла мучительной смертью на глазах своей двухлетней дочери. По информации NewTimes.kz, супруг погибшей женщины жестоко избил её, а затем, привязав к лошади, таскал по степи в течение нескольких часов.





По словам родственников, погибшая подверглась ужасающим пыткам.

«Как будто это была средневековая казнь — связали и волокли до тех пор, пока от человека не осталось только переломанное тело», — сообщила мать погибшей.