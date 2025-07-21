«Спрятал тело в чемодан»: В Стамбуле мужчина убил девушку, узнав о её намерении расстаться

21 июля 2025, 15:29

Турок жестоко убил возлюбленную, а позже спрятал в чемодан и оставил обочине дороги

Фото: Istock/Michael Nesterov

В Стамбуле ревнивый мужчина убил свою девушку, узнав о её намерении расстаться. Преступление произошло в ночь на 11 июля. Подробности жестокого убийства сообщает Telegram-канал ЧП | РОССИЯ 24.