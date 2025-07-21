«Спрятал тело в чемодан»: В Стамбуле мужчина убил девушку, узнав о её намерении расстаться
В Стамбуле ревнивый мужчина убил свою девушку, узнав о её намерении расстаться. Преступление произошло в ночь на 11 июля. Подробности жестокого убийства сообщает Telegram-канал ЧП | РОССИЯ 24.
Мужчина по имени Джемаль, находясь в одной квартире со своей возлюбленной 22-летней Айше, начал говорить с ней об отношениях. В результате их разговора произошёл конфликт, мужчина запер квартиру и заявил, что девушка никуда не выйдет из неё.
Джемаль, продолжая скандал, внезапно схватился за нож и зарезал девушку. Затем он сложил труп возлюбленной пополам и спрятал в чемодане. Убийца дождался темноты, вызвал такси и вместе с телом уехал. Проехав несколько километров, он оставил чемодан на обочине дороги.
Мужчину задержали. Его действия попали на камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала момент погрузки чемодана с трупом в автомобиль такси. Возбуждено уголовное дело.
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