Многоэтажный дом загорелся в Новороссийске
В Новороссийске горит многоэтажный жилой дом. Площадь, охваченная огнём, составляет 300 кв. м. Пожар локализован, сообщают в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, загоревшийся дом находится на Анапском шоссе. Также установлено, что возгорание произошло в трёх квартирах.
Пострадавших и погибших нет. Из дома были эвакуированы 25 человек. Предварительно, пожар начался в результате взрыва газовоздушной смести.
К ликвидации пожара привлекли 20 человек, задействовано восемь единиц техники.
Ранее в Троицком округе Москвы после громкого взрыва произошёл пожар в жилом доме. Огонь охватил верхний этаж и крышу 16-этажного здания. Также сообщалось, что произошло возгорание в реабилитационном центре Анапы. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью потушен.
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