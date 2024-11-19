Привязали к гаражной двери и не кормили: девочку-подростка нашли мертвой в США

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Изувеченное тело 13-летней девочки обнаружили американские полицейские во Флориде, пишет Daily Mail. Как уточняется, ребенка нашли в одном подгузнике, на его теле были множественные ранения.
«Она была крайне истощена и явно недоедала. Её тело было покрыто ранами на всех стадиях заживления, включая рваные раны, которые явно были нанесены недавно», — прокомментировал шериф Пол Блэкман.Правоохранителей вызвала мачеха девочки 34-летняя Диана Наташа Мак, чтобы сообщить о смерти приемной дочери.
Полицейские изучили записи с камер, на которых увидели, что умершую привязали к двери гаража, не кормили, избивали, не выпуская наружу.
У фигурантки было еще четверо детей, их она предварительно вывезла. Женщину задержали, она под стражей и не имеет права освободиться под залог. К слову, она является экс-сотрудницей Департамента семьи и детей.
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Никита Кротов