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Привязали к гаражной двери и не кормили: девочку-подростка нашли мертвой в США

Daily Mail: девочку-подростка нашли мертвой во Флориде в одном подгузнике
Фото: istockphoto/TheaDesign

Фото: istockphoto/TheaDesign

Изувеченное тело 13-летней девочки обнаружили американские полицейские во Флориде, пишет Daily Mail. Как уточняется, ребенка нашли в одном подгузнике, на его теле были множественные ранения.
«Она была крайне истощена и явно недоедала. Её тело было покрыто ранами на всех стадиях заживления, включая рваные раны, которые явно были нанесены недавно», — прокомментировал шериф Пол Блэкман.
Правоохранителей вызвала мачеха девочки 34-летняя Диана Наташа Мак, чтобы сообщить о смерти приемной дочери.



Полицейские изучили записи с камер, на которых увидели, что умершую привязали к двери гаража, не кормили, избивали, не выпуская наружу.

У фигурантки было еще четверо детей, их она предварительно вывезла. Женщину задержали, она под стражей и не имеет права освободиться под залог. К слову, она является экс-сотрудницей Департамента семьи и детей.

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#мир
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#криминал
#подростки
#смерть
#полиция
#новости
Сына норвежской принцессы арестовали по подозрению в изнасиловании
19 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock/Roland Magnusson

Сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариуса Борга Хейби арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом пишет The Guardian.
В августе Хейби арестовали после избиения партнерши и порчи ее имущества. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга. Хейби тогда провел в полицейском участке 30 часов, и признался, что действительно совершил то, в чем его обвиняют. Причиной стала его ссора с девушкой.

Теперь же Хейби обвиняют в совершении полового акта с лицом, которое оказало сопротивление, так как находилось в бессознательном состоянии или по другим причинам.

«Что касается сексуального насилия, то речь идет о сексуальном акте без проникновения. Жертва была не в состоянии сопротивляться», — заявили в полиции.

19 ноября Хейби арестовали. В этот момент он находился в машине с предполагаемой жертвой изнасилования.

Принцесса Метте-Марит является супругой наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Сына она родила еще до замужества, он приходится Хокону пасынком.

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#подмосковье
#поиски
#видео
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В Подмосковье задержали полуголого мигранта, устроившего дебош в супермаркете
19 ноября 2024, 14:44

Фото: iStock/Dzurag

В Подмосковье возбудили уголовное дело после жалобы жителей Кубинки на группу мигрантов, которая в полуголом виде устроила дебош в одном из супермаркетов. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник. Одного из нарушителей, как отмечается, уже задержали, им оказался 23-летний гражданин Азербайджана.
По информации издания, 18 ноября появились жалобы на «банду строителей-мигрантов», которые в одном лишь нижнем белье ворвались в магазин и даже показывали половые органы в присутствии детей. Очевидцы предполагали, что иностранцы могли быть в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения.

После жалоб местных жителей полиция организовала проверку и вскоре задержала одного из нарушителей — 23-летнего азербайджанца. Его доставили в отдел, а после возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#подмосковье
#полиция
#магазин
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#уголовное дело
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«Пристегнули к батарее и связали жену»: в Подмосковье ограбили блогера Фадеева
Baza: в Подмосковье ограбили дом блогера Фадеева
19 ноября 2024, 14:20

Фото: iStock/PTG PRO

В Подмосковье неизвестные проникли в дом блогера Антона Фадеева, приковали его к батарее, связали жену, а после ограбили на миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Сам контент-мейкер, как отмечается, славился фотографиями с «тяжелым люксом» в социальных сетях.
По информации канала, все произошло ночью 18 ноября, когда четверо неизвестных перелезли через забор коттеджа в поселке Белага, отжали окно и проникли внутрь.
«Грабители пристегнули Антона к батерее, а его жену связали скотчем, после чего прошлись по шкатулкам в поисках драгоценностей. Набрав украшений на миллион рублей, преступники ушли», — отмечает издание.
В материале отмечается, что грабители заинтересовались Фадеевым из-за его фотографий с элементами «дорогой жизни», на которых, в том числе, был запечатлен и сам особняк. При этом в коттедже блогера не была установлена сигнализация.

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#окно
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#преступники
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#инцидент
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На Урале проверят инцидент с видео голой пятиклассницы
На Урале проверят инцидент с насильным раздеванием пятиклассницы на камеру
19 ноября 2024, 14:14

Фото: iStock/SB Arts Media

Полиция и власти проверят инцидент, когда две пятиклассницы заставили полностью раздеться одноклассницу, сняли это на видео и разослали его по разным школьным чатам. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в СМИ появилось видео совсем голой пятиклассницы в лицее имени С.П. Дягилева Екатеринбурга, которую заставили раздеться две одноклассницы. Девочки сняли все на видео и разослали сверстникам, после чего ребенка начали травить.

«По информации директора, в данный период проводится внутреннее расследование инцидента, устанавливаются обстоятельства случая», – сообщили РИА Новости в городском департаменте образования.

При этом в пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что заявлений по данному факту никто не подавал. Там пообещали проверить опубликованную информацию. Однако в правоохранительных органах не исключают, что пятиклассница могла раздеться «без угроз расправы, сама».

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В квартире с пожилым мужчиной: что произошло с 15-летней школьницей из Пермской области, поиски которой продолжались два месяца
19 ноября 2024, 13:15

Фото: iStock/Moore Media

12 сентября девятиклассница из Краснокамска Пермской области ушла к стоматологу и не вернулась. Только спустя два месяца девочку нашли в Пермской квартире пожилого мужчины. Обстоятельства случившегося читайте в материале «Радио 1» .

Ушла пораньше к стоматологу


В день пропажи юная школьница вышла из дома пораньше в шесть утра. Приемной матери написала СМСку и скрылась в неизвестном направлении, забрав с собой немного вещей и косметики. В СМС девочка сообщила, ей нужно срочно к стоматологу.

«Уехала пораньше, зуб очень болел, щека опухла. Учебники взяла. После врача сразу пойду в школу», – писала школьница.

Но ни в школу, ни к стоматологу девочка не пришла. На связь с семьей не выходила. Родственники подали заявление в полицию и девочка была объявлена в розыск.

Сбежала из дома не в первый раз


В ходе следственных мероприятий была получена информация, что школьница не сильно была привязана к приемной семье. Со слов ее опекуна Елены девочка с полутора лет воспитывается в ее семье. В этом году ее приемная дочь начала сбегать из дома. За последние полгода она уходила четыре раза, всегда находили быстро. Ребенок скрывался у подруг или у биологической матери в Верещагино. Она хоть и лишена родительских прав, но общается с дочерью.

Летом школьницу на некоторое время отправили в местный центр для трудных подростков, где ей предлагали остаться. Но так как она очень хотела вернуться домой, её вновь приняли в семью.

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Родную маму держала в курсе


Через несколько дней девочка вышла на связь с родной матерью, правда тоже в СМС.

«Мама, я жива и здорова, одета, сыта, работаю. Не волнуйся за меня. Обратно ехать не хочу», – написала дочка.
Родная мать девочки Евгения в интервью perm.aif.ru рассказала, что посоветовала дочери идти в полицию и просить, чтобы её приняли в детский дом, но ребёнок проигнорировал просьбу.

Школьница начала взрослую жизнь


Информация о пропаже 15-летней школьницы была распространена по всей Пермской области и через месяц в полицию поступила информация о похожей девочке, которую видели в Мотовилихинском районе города Перми. После того как круг поисков был сужен девушку нашли в квартире у пожилого мужчины. Жила она там не одна, а со своей подругой. Девушки начали новую самостоятельную жизнь и даже подрабатывали на пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов.

После того как школьницу нашли, ее снова отправили в Краснокамск к приемной семье. Однако приемная мать высказалась в интервью perm.aif.ru о том, что она возмущена неблагодарностью ребёнка, которого она вырастила и воспитала как родного, и планирует отдать школьницу в детский дом до совершеннолетия.

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#смс
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Сын мигрантов пнул мальчика в лицо и поплатился
«Фонтанка»: сын мигрантов пнул мальчика в школе Петербурга и попал под статью
19 ноября 2024, 13:09

Фото: iStock/LSOphoto

В одной из школ Санкт-Петербурга сын семьи мигрантов пнул мальчика в лицо и попал под статью. Об этом пишет «Фонтанка». В полиции, как отмечается, возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту случившегося.
По информации издания, в сеть утекло видео, как парень в маске с логотипом Nike бьет ногой в лицо ученика, который сидит в коридоре, а после дает пощечину, не давая возможности ответить.

Вскоре видеозаписью заинтересовалась полиция. Правоохранители установили, что ролик был снят в одной из школ Красносельского района. Хоть заявлений от участников конфликта не поступало, в полиции возбудили дело по факту случившегося.
«Тем не менее по данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полицией приняты меры к установлению участников и обстоятельств инцидента», — приводят в издании комментарий ведомства.
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#подмосковье
#полиция
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#видео
#хулиганство
#меры
#сво
#рф
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Глава «Ростелекома» заявил, что в сеть утекли данные уже всех россиян
Глава «Ростелекома» Осеевский: в сеть утекли персональные данные всех россиян
19 ноября 2024, 12:53

Фото: iStock/welcomia

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в сеть утекли персональные данные уже всех россиян. Своим мнением он поделился на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте». По его словам, все утечки объединили в даркнете украинские спецслужбы или хакеры.
«Что важно отметить: в основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил <...>. И это, конечно, создает возможность для различного рода способов проникновения в нашу жизнь», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что хакеры из «НемеZиды» опубликовали данные боевиков ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Среди них — около 200 иностранных наемников из Армении, Израиля, Грузии, Казахстана, Турции, Иордании, Молдавии, Сирии, а также других стран.

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#хакеры
#интернет
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Скормившего котенка питону жителя Пермского края ищут полицейские
19 ноября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Dzurag

Житель Пермского края, скормивший питону котенка, разыскивается полицией, передает «360». Сейчас правоохранители проводят проверку, уголовного дела пока нет.
Уточняется, что по информации СМИ, злоумышленник расправился таким образом с несколькими котятами. Вместе с тем говорится, что он рассылал запись происходящего своим знакомым, дополняя ее веселыми смайликами.

Перед этим была информация, что полиция Петербурга пресекла нелегальный интим-бизнес. В ведомстве уточнили, что одна представительница древнейшей профессии работала в удаленном формате, вторую пригласили из Республики Коми. По данным полицейских, злоумышленники имели каждый месяц свыше миллиона рублей.

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#мир
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#полиция
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Полицейские Петербурга пресекли нелегальный связанный с интим-услугами бизнес
19 ноября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/blinow61

Связанный с интим-услугами бизнес пресекли полицейские Северной столицы. Как уточнили в пресс-службе главка МВД по региону, организаторов уже арестовали. Уточняется, что представительницы древнейшей профессии работали «вахтовым методом».
«Особенностью «предприятия» являлось отсутствие постоянного штата «работниц». Для этого нанимались жительницы других регионов России, которые вахтовым методом приезжали в Петербург, а «заработав» нужную сумму, возвращались домой», — добавили в ведомстве.
По данным полиции, бизнес организовали житель Петербурга с сожительницей. Они пригласили одну женщину из Республики Коми, вторая была «на удаленке» в Челябинской области.

Услуги рекламировали через мессенджеры и сайты знакомств. Стоимость услуг доходила до 40 тысяч рублей. Полицейские уточнили, что в месяц у злоумышленников выходило больше миллиона рублей.

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#мир
#россия
#полиция
#санкт-петербург
#криминал
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