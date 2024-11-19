В Подмосковье задержали полуголого мигранта, устроившего дебош в супермаркете

В Подмосковье возбудили уголовное дело после жалобы жителей Кубинки на группу мигрантов, которая в полуголом виде устроила дебош в одном из супермаркетов. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник. Одного из нарушителей, как отмечается, уже задержали, им оказался 23-летний гражданин Азербайджана.