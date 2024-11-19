В Подмосковье задержали полуголого мигранта, устроившего дебош в супермаркете

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В Подмосковье возбудили уголовное дело после жалобы жителей Кубинки на группу мигрантов, которая в полуголом виде устроила дебош в одном из супермаркетов. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник. Одного из нарушителей, как отмечается, уже задержали, им оказался 23-летний гражданин Азербайджана.
По информации издания, 18 ноября появились жалобы на «банду строителей-мигрантов», которые в одном лишь нижнем белье ворвались в магазин и даже показывали половые органы в присутствии детей. Очевидцы предполагали, что иностранцы могли быть в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения.
После жалоб местных жителей полиция организовала проверку и вскоре задержала одного из нарушителей — 23-летнего азербайджанца. Его доставили в отдел, а после возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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