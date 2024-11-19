Сына норвежской принцессы арестовали по подозрению в изнасиловании

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Сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариуса Борга Хейби арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом пишет The Guardian.
В августе Хейби арестовали после избиения партнерши и порчи ее имущества. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга. Хейби тогда провел в полицейском участке 30 часов, и признался, что действительно совершил то, в чем его обвиняют. Причиной стала его ссора с девушкой.
Теперь же Хейби обвиняют в совершении полового акта с лицом, которое оказало сопротивление, так как находилось в бессознательном состоянии или по другим причинам.
19 ноября Хейби арестовали. В этот момент он находился в машине с предполагаемой жертвой изнасилования.
Принцесса Метте-Марит является супругой наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Сына она родила еще до замужества, он приходится Хокону пасынком.
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Теперь же Хейби обвиняют в совершении полового акта с лицом, которое оказало сопротивление, так как находилось в бессознательном состоянии или по другим причинам.
«Что касается сексуального насилия, то речь идет о сексуальном акте без проникновения. Жертва была не в состоянии сопротивляться», — заявили в полиции.
19 ноября Хейби арестовали. В этот момент он находился в машине с предполагаемой жертвой изнасилования.
Принцесса Метте-Марит является супругой наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Сына она родила еще до замужества, он приходится Хокону пасынком.
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Элина Позднякова