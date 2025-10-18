В Иркутске мужчина угнал внедорожник пенсионеров в день их рубиновой свадьбы
В Иркутске 27-летний мужчина угнал внедорожник пенсионеров в день их рубиновой свадьбы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Угон произошел в ночь на 5 октября в микрорайоне Синюшина гора, когда злоумышленник приметил припаркованную у дома «Ладу Ниву». Владельцы машины не успели установить на нее сигнализацию, что значительно упростило задачу преступнику. 27-летний угонщик, не имевший водительских прав, разбил стекло автомобиля, воспользовался отверткой для запуска двигателя и отправился в Усолье-Сибирское, чтобы навестить друга.
Полиция быстро установила маршрут угнанного внедорожника и остановила его на пункте весового контроля «Еланский». Угонщик пытался скрыться, создавая аварийные ситуации на дороге. Однако сотрудники ГИБДД задержали его и вернули автомобиль владельцам. Эта машина особенно ценна для них, так как была приобретена в качестве подарка на 40-летний юбилей их совместной жизни.
Читайте также: