Подозрительную коробку обнаружили под днищем внедорожника в Москве

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Привязанную коробку обнаружили на днище внедорожника в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Белый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado припаркован на Ленинском проспекте недалеко от метро Тропарёво. На данный момент коробку изучают кинологи.
Согласно предварительной информации Telegram-канала, хозяином машины является 54-летний офицер ВДВ.
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Екатерина Коршунова