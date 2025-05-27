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Подозрительную коробку обнаружили под днищем внедорожника в Москве

SHOT: Под днищем внедорожника в Москве нашли подозрительную коробку
Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Привязанную коробку обнаружили на днище внедорожника в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Белый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado припаркован на Ленинском проспекте недалеко от метро Тропарёво. На данный момент коробку изучают кинологи.

Согласно предварительной информации Telegram-канала, хозяином машины является 54-летний офицер ВДВ.

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#вдв
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Мощный взрыв прогремел на химзаводе Shandong Youdao Chemical на востоке Китая
27 мая 2025, 15:09

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Мощный взрыв прогремел на химзаводе Shandong Youdao Chemical на востоке Китая во вторник, 27 мая. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В небе над городом Гаоми образовалось облако дыма. Причины инцидента выясняются.




На опубликованных кадрах вдалеке виден широкий столб дыма. Данные о жертвах в настоящее время уточняются.

На химзаводе Shandong Youdao Chemical работает около 300 человек. Предприятие производит пестициды и другие химические вещества.

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Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод
27 мая 2025, 13:21

Фото: iStock/Chalabala

Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что один из них мог принадлежать миллиардеру и бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Столкновение бизнес-джетов произошло днем в понедельник, 26 мая.

Прилетевший из Москвы борт Legacy 600 на стоянке задел своим крылом другой аналогичный Legacy. В результате столкновения у припаркованного воздушного судна образовалась 30-сантиметровая трещина.

На борту прилетевшего из российской столицы самолета находились три пассажира и четыре члена экипажа. На другом бизнес-джете людей не было.

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#столкновение
#аэропорт
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Жительница Алтая облила мужа смесью для бензопилы и подожгла во время ссоры
27 мая 2025, 10:12

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Жительница Алтая облила своего мужа смесью для бензопилы и подожгла. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Обвиняемая и пострадавший познакомились в социальных сетях несколько лет назад. Пара жила в селе Красногорском Алтайского края. В один из дней влюбленные поссорились.

36-летний мужчина нанес несколько ударов 40-летней женщине, а та дала отпор. Она достала из шкафа смесь бензина с маслом, которой заправляют бензопилу, облила жидкостью обидчика и подожгла.

Согласно информации SHOT, пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами. Женщину задержали.

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Под Новосибирском мужчина зарезал подростка из-за телефона
СК: мужчина нанёс подростку множественные удары ножом, преступник задержан
27 мая 2025, 09:26

Фото: iStock/redstallion

В Новосибирском районе 21-летний мужчина убил своего знакомого – 17-летнего подростка. Преступник нанёс потерпевшему множественные удары ножом, он задержан, ему предъявлено обвинение. Как пишут СМИ, молодой человек был убит из-за телефона в праздник последнего звонка.
По данным СУСК по Новосибирской области, преступление было совершено ночью 25 мая. 21-летний обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый находились в лесном массиве на территории Новосибирского района. Между ними возник конфликт, во время которого задержанный достал нож и нанёс множественные удары в жизненно важные органы подростка. Молодой человек умер на месте происшествия.

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время будет направлено прошение в суд об избрании в отношении преступника меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура контролирует ход расследования.

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Сотрудник университета крал человеческие останки и продавал их в течение пяти лет
Сотрудник Гарварда пять лет продавал человеческие останки и попался
27 мая 2025, 08:59

Фото: iStock/Soumen Hazra

Бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы, 57-летний Седрик Лодж, признался в краже человеческих останков и их продаже. В сотрудничестве со своей женой Дениз, он в течение пяти лет похищал части тел, которые были завещаны науке, и продавал их на черном рынке. Об этом пишет People.
Согласно информации, предоставленной следствием, Лодж использовал свое служебное положение для кражи голов, мозгов, кожи и костей. Его жена активно помогала ему в этом незаконном бизнесе, получая за проданные останки значительные суммы денег. Один из клиентов перевел ей 37 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей) за три года.

Расследование выявило, что Лодж забирал части тел, которые уже использовались в научных исследованиях и учебных целях, но еще не были утилизированы.

В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#труп
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