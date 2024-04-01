«Привёз оружие в Мытищи»: Задержанный в Дагестане боевик помогал террористам из «Крокуса»

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Задержанный в Дагестане иностранный боевик признался, что обеспечил террористов, атаковавших «Крокус сити холл», оружием и деньгами. Видео допроса публикует Shot.
«Я отвёз оружие тем ребятам, которые напали на "Крокус" в Москве», — признался боевик.
Он уточнил, что оружие террористам доставили в подмосковный город Мытищи. Его привезли из Махачкалы. Кроме того, задержанные боевики переводили исполнителям теракта в «Крокусе» деньги.
Напомним, 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны преступники, которые готовились совершить теракт. В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое к применению. Задержанные террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл».
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