Приём лекарства от акне обернулся для россиянки костной деформацией

26 февраля 2026, 18:48

Врачи диагностировали гиперостоз у россиянки на фоне терапии «Роаккутаном»

Фото: Istock/toeytoey2530

Пациентка из России столкнулась с редким побочным эффектом после лечения акне. У 21-летней девушки диагностировали костный нарост на ноге. Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной стал приём препарата из группы ретиноидов.