Приём лекарства от акне обернулся для россиянки костной деформацией
Пациентка из России столкнулась с редким побочным эффектом после лечения акне. У 21-летней девушки диагностировали костный нарост на ноге. Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной стал приём препарата из группы ретиноидов.
Татьяна принимала «Роаккутан» из-за повторных высыпаний на коже. Первый курс лечения акне другим ретиноидом дал временный результат. Через четыре месяца терапии девушка заметила шишку на ноге. Образование быстро увеличилось в размерах и разделилось под кожей на две части.
Медицинское обследование выявило у пациентки гиперостоз — разрастание костной ткани на большеберцовой кости. Врачи объяснили, что такие наросты могут появляться на разных костях как реакция на ретиноиды.
Из-за побочного эффекта курс лечения пришлось прекратить. Новообразование у Татьяны имеет доброкачественный характер и не заметно внешне. Девушка отказалась от хирургического вмешательства, поскольку нарост не доставляет ей физического дискомфорта.
