В Москве закрыли «Магнит» из-за нашествия крыс-гигантов

26 февраля 2026, 18:13

В Москве закрыли «Магнит» на Костромской улице из-за жалоб на грязь и крыс

Фото: Istock/igorr1

В столице приостановили работу магазина «Магнит» на Костромской улице. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы, причиной стали жалобы посетителей на антисанитарию и присутствие грызунов.