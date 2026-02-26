В Москве закрыли «Магнит» из-за нашествия крыс-гигантов
В столице приостановили работу магазина «Магнит» на Костромской улице. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы, причиной стали жалобы посетителей на антисанитарию и присутствие грызунов.
Инцидент произошёл после того, как крыса напала на одну из покупательниц. Вскоре на место прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Инспекторы обнаружили грязь в помещениях, а часть овощей на витрине имела следы укусов.
Работу торговой точки приостановили до обработки от грызунов и устранения нарушений. В подобных случаях магазину грозит предписание, проверка и штрафы. При угрозе здоровью покупателей суд может закрыть точку на определённый срок.
Ретейлер обязан соблюдать санитарные нормы и проводить дератизацию. При обнаружении некачественных товаров покупателям советуют сохранять чеки и фиксировать нарушения на фото или видео. Это поможет при обращении в надзорные органы.
Читайте также: