«Чтобы насолить жене»: Мужчина сбросил собственного сына с моста в реку
В Китае мужчина сбросил ребёнка в воду после ссоры с супругой. Подробности сообщает издание 8world.
Инцидент произошёл 22 февраля в городе Чаочжоу провинции Гуандун. Семейная пара с двумя детьми находилась на пешеходном мосту, где между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры отец схватил сына и бросил его в реку.
Мать сразу же прыгнула в воду, пытаясь спасти ребёнка, а мужчина последовал за ней, оставив второго отпрыска одного на мосту. Отмечается, что прохожий позже вытащил всех троих из воды. Детали ссоры остаются неизвестными. Пользователи сети осудили поступок мужчины, отметив, что родителям нельзя срывать злость на детях независимо от обстоятельств.
Ранее сообщалось о происшествии на юге Москвы, где мужчина зарезал свою бывшую девушку и уехал из России.
Читайте также: