«Чтобы насолить жене»: Мужчина сбросил собственного сына с моста в реку

26 февраля 2026, 18:39

Житель Китая выбросил сына с моста в воду во время семейного конфликта

Фото: Istock/Evgeniy Akimenko

В Китае мужчина сбросил ребёнка в воду после ссоры с супругой. Подробности сообщает издание 8world.