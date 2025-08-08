На Камчатке умер пилот вертолета, приземлившийся на вулкан
На Камчатке от сердечного приступа умер пилот вертолета, который перед этим приземлился на вулкан Крашенниникова. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Как стало известно, пилот управлял вертолетомRobinson. Во время перелета ему резко стало плохо с сердцем, и он принял решение посадить воздушное судно. Пилот сообщил о своем состоянии, и к немуготовился вылет санитарной авиации.
За это время состояние пилота ухудшилось, и он скончался. Предполагается, что на борту находились пассажиры.
