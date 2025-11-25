Достижения.рф

Призывавшего к убийству россиян мужчину оштрафовали в Петербурге

Фото: istockphoto/utah778

Невский суд Санкт-Петербурга наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на мужчину, который в комментариях в мессенджере оскорблял граждан России и призывал к их убийству.



Об этом сообщает объединенная городская судебная пресс-служба. Ее цитирует ТАСС.

Суд признал Александра Пимкина виновным в соответствии со статьей о распространении в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражает явное неуважение к обществу, государству и его символам.

Пимкин признал свою вину. Согласно протоколу, он неоднократно публиковал оскорбительные комментарии в открытом доступе.

Никита Кротов

