Призывавшего к убийству россиян мужчину оштрафовали в Петербурге
Невский суд Санкт-Петербурга наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на мужчину, который в комментариях в мессенджере оскорблял граждан России и призывал к их убийству.
Об этом сообщает объединенная городская судебная пресс-служба. Ее цитирует ТАСС.
Суд признал Александра Пимкина виновным в соответствии со статьей о распространении в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражает явное неуважение к обществу, государству и его символам.
Пимкин признал свою вину. Согласно протоколу, он неоднократно публиковал оскорбительные комментарии в открытом доступе.
Читайте также: