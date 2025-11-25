25 ноября 2025, 15:08

Призывавшего к убийству россиян мужчину оштрафовали в Петербурге на 30 тыс. руб

Фото: istockphoto/utah778

Невский суд Санкт-Петербурга наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на мужчину, который в комментариях в мессенджере оскорблял граждан России и призывал к их убийству.