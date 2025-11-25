В Тюменской области двоих подростков отправят под суд за подготовку теракта
Следователи завершили расследование уголовного дела против двух несовершеннолетних жителей Тюменской области, которых обвиняют в подготовке теракта. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, в декабре 2024 года подростки по указанию неустановленного куратора начали подбирать цель для поджога на перегоне Утяшево — Тюмень. Они изучали объекты железнодорожной инфраструктуры: релейные шкафы, камеры наблюдения, защитные ограждения. Также несовершеннолетние продумали возможные пути подхода и отхода. Все найденные точки они сфотографировали и отправили организатору через мессенджер.
Фигурантам вменяют часть статьи 30 и статью 205 УК РФ — приготовление к террористическому акту. В ближайшее время их дело рассмотрит суд.
Читайте также: