Призывавший к ядерному удару по России кубанец получил приговор

Призывавший к ядерному удару по России кубанец получил три года колонии

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Южный окружной военный суд приговорил Егора Прасова к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщает прокуратура Краснодарского края, мужчину признали виновным по статье о публичных призывах к террористической деятельности в интернете.





Суд установил, что в октябре 2023 года Прасов оставил в открытом канале комментарий, содержащий призыв к нанесению ядерного удара по территории России. Расследование вело УФСБ России по Краснодарскому краю.



Государственный обвинитель настаивал на таком же сроке, который в итоге и назначил суд. Кроме того, осуждённому запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов и страниц в сети.



Мобильный телефон Прасова конфисковали в доход государства.



