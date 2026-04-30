Турист устроил драку в китайском Диснейленде после просьбы потушить сигарету
Турист устроил драку в китайском Диснейленде после того, как его попросили потушить сигарету. Видео и подробностями инцидента поделилась газета The Sun.
Конфликт возник 26 апреля на курорте Disney Town в Шанхае. 24-летний летний молодой человек по имени Чжан сделал замечание 34-летнему Сюю. Мужчина курил возле семейного ресторана вне специально отведенной для этого зоны.
На кадрах видно, как Сюй резко набрасывается на оппонента, и между ними завязывается драка. Сотрудница парка пыталась вмешаться и остановить их, но безуспешно.
По словам очевидцев, Сюй воспринял замечание Чжана как грубость. Юношу с ушибами доставили в больницу. Позже на место прибыла полиция.
В итоге мужчины согласились разрешить спор при содействии правоохранителей. Сюй извинился и выплатил Чжану крупную компенсацию.
