Более 100 цыплят не выжили на свадьбе в Индии
140 цыплят не выжили на свадьбе в Индии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Торжество проходило около птицефабрики в округе Султанпур. Пока гости праздновали, находившиеся на ферме куры, по словам их владельца, страдали от громкой музыки, которую включил приглашенный диджей. Птицы испытывали стресс и в итоге погибли от остановки сердца.
Фермер Сабир Али написал заявление в полицию на диджея. Теперь правоохранители выясняют, превысил ли музыкант допустимый уровень шума. Сам обвиненный и организаторы торжества пока воздерживаются от комментариев.
Эксперты отмечают, что для птиц резкие звуки действительно опасны. По данным источника, подобное происходило и раньше. Так, в 2021 году в индийском штате Одиша 63 курицы погибли из-за громкой музыки и взрывов петард на свадьбе.
