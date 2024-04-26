Признан виновным ещё один участник действовавшей в 90-х коптевской ОПГ

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Еще один участник действовавшей в 1990-х годах коптевской организованной преступной группировки (ОПГ) признан виновным в Москве, пишет «Лента.ру».
Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Сергей Замарев был известен под псевдонимом Мэлс. Его обвинили по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».
По данным суда, преступник расправился с неким мужчиной по фамилии Степанов, выстрелив в него из автомата. В это же время мимо проезжал трамвай №23, оказавшийся под обстрелом.
В результате пассажиры получили ранения различной степени тяжести, а одна женщина погибла. Как утверждает следствие, коптевская ОПГ в 1990-е годы взаимодействовала с коммерческими фирмами, рынками и предприятиями на востоке Москвы.
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По данным суда, преступник расправился с неким мужчиной по фамилии Степанов, выстрелив в него из автомата. В это же время мимо проезжал трамвай №23, оказавшийся под обстрелом.
В результате пассажиры получили ранения различной степени тяжести, а одна женщина погибла. Как утверждает следствие, коптевская ОПГ в 1990-е годы взаимодействовала с коммерческими фирмами, рынками и предприятиями на востоке Москвы.
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Алёна Самарева