Министр Израиля по национальной безопасности Итамар Бен-Гвир попал в ДТП

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Министр Израиля по национальной безопасности Итамар Бен-Гвир перевернулся на машине. Его экстренно везут в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Автомобиль, в котором ехал министр Израиля, перевернулся на трассе. Машина лежит вверх дном посреди дороги. В каком он находится состоянии не известно. Причины ДТП не сообщаются.
Ранее в Луховицах джип столкнулся с грузовиком и фургоном, водителя внедорожника зажало в кабине. ДТП с участием фургона Peugeot Boxer, грузовика DAF и джипа Toyota RAV4 произошло на 130 километре трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Луховицы, 74-летнего водителя внедорожника зажало в кабине смятым металлом, на помощь ему пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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