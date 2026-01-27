Признанная умершей после ДТП женщина ожила
В Бразилии женщина, пострадавшая в ДТП, пришла в себя после того, как ее ошибочно признали погибшей. Об этом пишет Need To Know.
Фернанду Кристину Поликарпо сбила машина, когда она переходила скоростную трассу SP-294 в штате Сан-Паулу. Первый приехавший на вызов парамедик заявил о смерти пострадавшей и распорядился отправить ее в морг.
Тело накрыли термоодеялом прямо на месте аварии. Однако прибывший позже второй медик, которого вызвали для транспортировки, заметил, что женщина подает признаки жизни. Она дышала, несмотря на тяжелые травмы. Он немедленно начал реанимационные мероприятия.
Мать Поликарпо, уже получившая сообщение о гибели дочери, испытала шок, когда выяснилось, что та жива. По ее словам, задержка с оказанием помощи могла ухудшить состояние дочери, получившей травму головы. Водитель, прошедший проверку на алкоголь, утверждает, что женщина внезапно вышла на проезжую часть.
Сейчас пострадавшая находится в больнице города Бауру, ее состояние постепенно улучшается. Врачи рассчитывают в ближайшие дни отключить аппарат ИВЛ. Парамедика, ошибочно констатировавшего смерть, временно отстранили от работы. Проводится внутреннее расследование.
