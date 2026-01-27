27 января 2026, 11:21

Need To Know: признанная умершей после ДТП женщина ожила в Бразилии

В Бразилии женщина, пострадавшая в ДТП, пришла в себя после того, как ее ошибочно признали погибшей. Об этом пишет Need To Know.