«Держась за руки»: В Омске две школьницы выпали из окна многоэтажки
В Омске две школьницы выпали из окна одиннадцатиэтажного дома на улице Пригородной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Трагедия случилась 25 января. По предварительной информации, одна девочка погибла на месте. Вторую школьницу с множественными переломами доставили в больницу, где она пришла в себя.
По неподтвержденным сведениям, девочки учились в седьмом классе. В день происшествия одна из них отправляла друзьям в переписке тревожные сообщения и публиковала в интернете стихи на тему смерти.
В школе, где учились девочки, сейчас работают сотрудники полиции по делам несовершеннолетних. Официальные представители власти не прокомментировали случившееся.
