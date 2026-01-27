«Держась за руки»: В Омске две школьницы выпали из окна многоэтажки

27 января 2026, 10:14

В Омске после падения с 11-го этажа погибла школьница, вторая — в больнице

Фото: Istock/Devenorr

В Омске две школьницы выпали из окна одиннадцатиэтажного дома на улице Пригородной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.