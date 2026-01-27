«Не смей уходить»: Россиянка нанесла ножевое ранение дочери, покинувшей мужа
Женщина из Дагестана ранила собственную дочь ножом. Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, конфликт разгорелся из-за того, что девушка решила уйти от мужа.
Инцидент произошёл в Кизилюртовском районе. Местная жительница по имени Патимат долгое время не одобряла решение дочери расторгнуть брак и часто её за это критиковала.
В день происшествия девушка пришла в дом матери вместе со своими вещами. Между женщинами вспыхнула ссора. В разгар конфликта Патимат схватила нож и нанесла дочери удар в нижнюю часть живота.
Приехавшие медики осмотрели потерпевшую и установили, что ранение неглубокое и жизни ничего не угрожает. Суд приговорил нападавшую к одному году условного срока. На решение повлияло то, что пострадавшая сторона не стала предъявлять обвинений.
