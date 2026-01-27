«Не смей уходить»: Россиянка нанесла ножевое ранение дочери, покинувшей мужа

27 января 2026, 10:33

Суд в Дагестане назначил условный срок женщине, ранившей дочь ножом

Фото: Istock/PaulBiryukov

Женщина из Дагестана ранила собственную дочь ножом. Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, конфликт разгорелся из-за того, что девушка решила уйти от мужа.