Российский пенсионер убил бывшую жену и ушел из жизни

09 марта 2026, 11:07

В Астрахани пенсионер застрелил бывшую жену и покончил с собой

Фото: iStock/Chalabala

73-летний житель Астрахани убил бывшую супругу, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба областного следкома в своем телеграм-канале.