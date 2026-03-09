Российский пенсионер убил бывшую жену и ушел из жизни
73-летний житель Астрахани убил бывшую супругу, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба областного следкома в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла 8 марта на улице Тамбовской. Пенсионер подкараулил 36-летнюю экс-возлюбленную и выстрелил в нее не менее двух раз в область туловища. От полученных ранений она скончалась на месте. После этого мужчина вышел на улицу и причинил себе телесные повреждения, от которых также умер.
На место выехал руководитель следственного отдела по Кировскому району Алексей Тутаринов. Следователи и криминалисты проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина случайно убил пожилую мать бензопилой.
Читайте также: