В Ставрополе автобус сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе
11-летняя девочка попала под колеса автобуса в Ставрополе. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Авария произошла 8 марта около 14:00 на улице Тухачевского. Предварительно, 57-летняя женщина-водитель общественного транспорта не уступила дорогу и сбила девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.
Ребенка с травмой бедра доставили в больницу. После оказания необходимой помощи ее отпустили домой на амбулаторное лечение.
Как выяснилось, за последние два года виновницу ДТП дважды привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Других пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.
