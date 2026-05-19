«Призрак» пенсионера орудует молотком в российском городе и бьет видеокамеры

Тюменский пенсионер разбил молотком видеокамеру в подъезде

В Тюмени жители многоквартирного дома жалуются на пожилого соседа, который в образе «призрака» разрушает общедомовое имущество. Инцидент произошел в одной из многоэтажек.





71-летний мужчина накинул на себя простыню и молотком разбил камеру видеонаблюдения в подъезде, пишет URA.RU. Как рассказали соседи, это далеко не первый случай вандализма со стороны пенсионера.



Председатель ТСЖ уточнила, что ранее он уже вырывал стояк в своей квартире, из-за чего затопил двоих человек. При этом возмещать ущерб и признавать вину мужчина отказался, заявив, что его оговаривают. Несмотря на многочисленные обращения в 112, полицию и психиатрическую больницу, ситуация не меняется.





«Или не приезжают, или говорят, что обращаться нужно в другое место. [В психиатрической больнице] мне дали письменный ответ, что нет полномочий — я не родственник», — посетовала председатель ТСЖ.