Убивал пенсионеров и ел человеческое мясо: американка родила от «белинского людоеда». Как он смог создать семью в колонии?

Александр Бычков, известный как «белинский людоед», отбывает срок за серию жестоких убийств, которые шокировали всю страну. Спустя годы после приговора его история вновь привлекла внимание — из-за женщины. Маньяк, находясь в тюрьме, женился на американке — подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Неблагополучная семья

Будущий «пожиратель сердец» родился 1 апреля 1988 года в Белинском Пензенской области. Он рос в неблагополучной семье. Родители злоупотребляли алкоголем и почти не занимались детьми. В детстве Саша, по словам знакомых, ничем не выделялся среди сверстников. После смерти отца мать Александра и его младшего брата Сергея часто приводила домой мужчин, с которыми выпивала. Дети рано остались без внимания взрослых. Женщина требовала от сыновей деньги, поэтому мальчики брались за любую подработку. Если они не приносили нужную сумму, мать поднимала на них руку. Позже, когда Александр попал в тюрьму, она отрицала жестокое обращение и говорила, что не устраивала дома такие компании. Сам Бычков при этом говорил, что не держит на нее зла. Когда Александру исполнилось 14 лет, он напал на мать. После этого она несколько дней боялась возвращаться домой. Доставалось и младшему брату. Позже Сергей получил инвалидность. По словам матери, в школе Александр не конфликтовал с одноклассниками. Учителя на него почти не жаловались. Их беспокоило только то, что подросток подолгу сидел в библиотеке. При этом его интересовала не классическая литература, а журналы с криминальной хроникой. Пить он начал еще подростком. Это случилось после поступления в педагогический колледж. Туда парень пошел, чтобы не идти в армию. Алкоголь лишь усилил его агрессию.

В колледже Александру часто шли навстречу из-за тяжелой ситуации дома. После того как брат получил травму и стал инвалидом, он взял академический отпуск, чтобы ухаживать за ним. Директор учебного заведения Валерий Кулигин решил поддержать юношу и пригласил его на разговор. Сначала тот вел себя спокойно, но в конце беседы дал понять, что намерен найти всех, кто напал на его брата. Тогда этим словам не придали особого значения. Позже стало ясно, что он говорил вполне серьезно. После отпуска Александр должен был пройти практику и по программе колледжа работать с младшими школьниками. Но учебу он так и не завершил, его отчислили за прогулы. Позже преподаватели говорили, что это было даже к лучшему. Соседи вспоминали, что с возрастом его состояние ухудшалось. В тот же период тяжело заболела бабушка. Ухаживать за ней стала старшая дочь, она забрала ее к себе. По их словам, Александр начал носить только черную одежду и брился налысо.

Ел сырое мясо

К сырому мясу Бычков пристрастился еще до серии убийств, уже во взрослом возрасте. Во время застолий он нередко закусывал им. Люди рядом удивлялись и морщились, когда видели, как он с аппетитом ел тонко нарезанные куски. Первое убийство Александр совершил в 18 лет. Заранее он ничего не планировал, а жертвой его стал случайный человек. Это был 60-летний Евгений, с которым он встретился в парке. По походке Бычков решил, что перед ним человек, злоупотребляющий алкоголем. Мужчина некоторое время ходил рядом, а затем подошел и попросил пять рублей. Позже он вернулся с выпивкой, и маньяк составил ему компанию. Через некоторое время у Бычкова появился замысел ограбить нового знакомого. Он пригласил его к себе домой, чтобы продолжить застолье. Ночью между ними вспыхнула ссора, и Александр ударил пенсионера раскладным ножом под челюсть. Позже он рассказывал, что увидел такой прием в кино и решил его повторить, потому что считал этот способ мгновенным. В дневнике убийца признавался, что испытал сильный восторг после случившегося. Второй жертвой стал Владимир Березовский, сожитель его матери. Мужчина часто пил вместе с ней. По словам Александра, он иногда бил женщину и ее детей. С первого раза убить его не вышло: нож сломался о кость, после чего началась драка, и Бычков получил ранение. Затем он добил его металлическим обломком. После этого преступник обратился в больницу и заявил, что порезался стеклом. С каждым новым преступлением его все сильнее захватывало чувство, связанное с видом и запахом крови. По его словам, остановиться становилось все труднее, а желание убивать только росло. Чаще всего он выбирал случайных людей. Мужчина поджидал их, предлагал выпить, а затем убивал неподалеку от места знакомства.

Вкус свиного мяса

Бычков уносил части тел к себе. Первое сердце, которое он съел, принадлежало шестой жертве. По его словам, это произошло внезапно. На решение повлияли алкоголь и сильная злость. Он вырезал орган, принес его в пустой дом, где часто бывал, затем сварил и съел. Позже мужчина утверждал, что вкус показался ему похожим на свиное мясо. С другими останками он уже экспериментировал на кухне. Иногда готовил их со специями. Кроме сердец, он отрезал и мышцы рук. Один из фрагментов преступник сначала отварил, потом обжарил на растительном масле, добавил соль, перец и лимон. Во время преступлений Бычков не искал особого смысла в своих действиях. Он не испытывал страха, который часто возникает у преступников после первых убийств. С самого начала он чувствовал безнаказанность. Более того, временами мужчина вел себя так, будто хотел привлечь к себе внимание.

Задержание и приговор

Александра Бычкова задержали после обычной кражи. Он пытался вынести ножи из хозяйственного магазина, но полицейские схватили его на месте. Во время задержания мужчина неожиданно признался в убийствах и каннибализме. Затем он подробно показал следователям, как совершал преступления, будто снова переживал те события. 22 марта 2013 года суд приговорил его к пожизненному сроку. Отбывать наказание Бычков отправился в колонию особого режима на острове Огненный в Вологодской области.

Появилась поклонница

Со временем у Александра появилась поклонница. Кристина Варр из США узнала о нем из новостных сводок. Прошлое мужчины ее не остановило. Девушка изучала право и параллельно учила русский язык. Она начала писать ему письма, переписка длилась несколько лет. За это время Кристина, по ее словам, увидела в Бычкове то, чего не замечали другие. После долгого общения на расстоянии американка приехала в Россию на встречу с ним. Вскоре пара решила оформить брак. Позднее Кристина сообщила, что родила от Бычкова сына. Сейчас она добивается освобождения маньяка. Также девушка хочет, чтобы он получил гражданство США.
Дарья Осипова

