Убивал пенсионеров и ел человеческое мясо: американка родила от «белинского людоеда». Как он смог создать семью в колонии?
Александр Бычков, известный как «белинский людоед», отбывает срок за серию жестоких убийств, которые шокировали всю страну. Спустя годы после приговора его история вновь привлекла внимание — из-за женщины. Маньяк, находясь в тюрьме, женился на американке — подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Неблагополучная семьяБудущий «пожиратель сердец» родился 1 апреля 1988 года в Белинском Пензенской области. Он рос в неблагополучной семье. Родители злоупотребляли алкоголем и почти не занимались детьми. В детстве Саша, по словам знакомых, ничем не выделялся среди сверстников. После смерти отца мать Александра и его младшего брата Сергея часто приводила домой мужчин, с которыми выпивала. Дети рано остались без внимания взрослых. Женщина требовала от сыновей деньги, поэтому мальчики брались за любую подработку. Если они не приносили нужную сумму, мать поднимала на них руку. Позже, когда Александр попал в тюрьму, она отрицала жестокое обращение и говорила, что не устраивала дома такие компании. Сам Бычков при этом говорил, что не держит на нее зла. Когда Александру исполнилось 14 лет, он напал на мать. После этого она несколько дней боялась возвращаться домой. Доставалось и младшему брату. Позже Сергей получил инвалидность. По словам матери, в школе Александр не конфликтовал с одноклассниками. Учителя на него почти не жаловались. Их беспокоило только то, что подросток подолгу сидел в библиотеке. При этом его интересовала не классическая литература, а журналы с криминальной хроникой. Пить он начал еще подростком. Это случилось после поступления в педагогический колледж. Туда парень пошел, чтобы не идти в армию. Алкоголь лишь усилил его агрессию.
В колледже Александру часто шли навстречу из-за тяжелой ситуации дома. После того как брат получил травму и стал инвалидом, он взял академический отпуск, чтобы ухаживать за ним. Директор учебного заведения Валерий Кулигин решил поддержать юношу и пригласил его на разговор. Сначала тот вел себя спокойно, но в конце беседы дал понять, что намерен найти всех, кто напал на его брата. Тогда этим словам не придали особого значения. Позже стало ясно, что он говорил вполне серьезно. После отпуска Александр должен был пройти практику и по программе колледжа работать с младшими школьниками. Но учебу он так и не завершил, его отчислили за прогулы. Позже преподаватели говорили, что это было даже к лучшему. Соседи вспоминали, что с возрастом его состояние ухудшалось. В тот же период тяжело заболела бабушка. Ухаживать за ней стала старшая дочь, она забрала ее к себе. По их словам, Александр начал носить только черную одежду и брился налысо.
Ел сырое мясоК сырому мясу Бычков пристрастился еще до серии убийств, уже во взрослом возрасте. Во время застолий он нередко закусывал им. Люди рядом удивлялись и морщились, когда видели, как он с аппетитом ел тонко нарезанные куски. Первое убийство Александр совершил в 18 лет. Заранее он ничего не планировал, а жертвой его стал случайный человек. Это был 60-летний Евгений, с которым он встретился в парке. По походке Бычков решил, что перед ним человек, злоупотребляющий алкоголем. Мужчина некоторое время ходил рядом, а затем подошел и попросил пять рублей. Позже он вернулся с выпивкой, и маньяк составил ему компанию. Через некоторое время у Бычкова появился замысел ограбить нового знакомого. Он пригласил его к себе домой, чтобы продолжить застолье. Ночью между ними вспыхнула ссора, и Александр ударил пенсионера раскладным ножом под челюсть. Позже он рассказывал, что увидел такой прием в кино и решил его повторить, потому что считал этот способ мгновенным. В дневнике убийца признавался, что испытал сильный восторг после случившегося. Второй жертвой стал Владимир Березовский, сожитель его матери. Мужчина часто пил вместе с ней. По словам Александра, он иногда бил женщину и ее детей. С первого раза убить его не вышло: нож сломался о кость, после чего началась драка, и Бычков получил ранение. Затем он добил его металлическим обломком. После этого преступник обратился в больницу и заявил, что порезался стеклом. С каждым новым преступлением его все сильнее захватывало чувство, связанное с видом и запахом крови. По его словам, остановиться становилось все труднее, а желание убивать только росло. Чаще всего он выбирал случайных людей. Мужчина поджидал их, предлагал выпить, а затем убивал неподалеку от места знакомства.
