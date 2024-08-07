Вынесен приговор администратору канала Moscow calling за фейки об армии

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Администратора канала Moscow calling Андрея Куршина* приговорили к 6,6 года колонии по статье о фейках про ВС РФ. Об этом говорится в судебном решении.
«Суд признал Куршина виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы», — сообщил суд.
Куршин будет отбывать срок на общем режиме, сейчас его взяли под стражу, ранее же он находился под домашним арестом. Осужденному запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.
По информации следователей, в период с сентября по ноябрь в 2022 году Куршин размещал в сети посты с заведомо ложными данными о действиях ВС РФ против украинского населения. Фигурант признал вину в полном объеме.
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Никита Кротов