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Татарская свадьба закончилась резней и изнасилованием: как молодой жених расправился с новой семьей

Резня в Татарстане: как едва сыграв свадьбу, жених расправился с невестой и ее сестрой
19 июля 2024, 17:16
Фото: iStock/ruslan117

Фото: iStock/ruslan117

Татарское село Мелекес потрясла страшная новость: через два дня после свадьбы молодую семью нашли мертвой. Убита также была двоюродная сестра вышедшей замуж девушки. О том, что произошло на самом деле и в чем виноват 25-летний новоиспеченный супруг расскажет редакция «Радио 1».

Семейная пара из Татарстана: что известно


Будущие супруги Алсу и Тимур были знакомы с детства. Они жили в соседних селах, воспитывались в благополучных семьях. В 2017 году парень отправился в армию, а возлюбленная терпеливо его ждала. В 2021-м году Тимур сделал девушке предложение руки и сердца, после чего пара совершила никах (в исламском семейном праве – это брак, заключаемый между мужчиной и женщиной – прим.ред.).



Родственники и знакомые семьи говорили, что молодожены очень любили друг друга и создавали впечатление счастливых людей.


Свадьба в Татарстане закончилась резней


На свадебном торжестве гуляли практически всем селом. К вечеру 22 января, когда все гости разошлись, в доме остались только три человека: молодожены и двоюродная сестра Алсу – 18-летняя Сабрина. То, что произошло после, до сих пор остаётся загадкой. Утром следователи обнаружили зверски истерзанное тело молодой девушки, ее сестры, а в 10 км от села была найдена машина Тимура, внутри которой находилось его тело.

Правоохранители попытались восстановить картину произошедшего в тот роковой вечер.


Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Хронология кровавых событий в Татарстане


После того как молодожены остались наедине, между ними разразился скандал, в ходе которого разъяренный мужчина схватил нож и нанес несколько десятков ударов по телу возлюбленной. На крики девушки прибежала ее сестра, с которой Тимур также расправился, однако использовал для этого ножницы. Затем парень забрал из сейфа два ружья и выбежал из дома. Последние события были зафиксированы камерой видеонаблюдения.

После Тимур отправился в Набережные Челны к знакомой массажистке.

Женщину не смутил поздний визит мужчины, и она приняла его. Между ними позже разгорелся конфликт из-за оплаты услуг. Деньги, перечисленные Тимуром, якобы не поступили ей насчет. Тогда мужчина ударил женщину, а после того, как она потеряла сознание, изнасиловал ее.

Затем Тимур свел счеты с жизнью. По одной из версий, мужчина мог совершить зверские убийства в состоянии алкогольного опьянения или под запрещенными веществами.


Что о семье говорят близкие


Новость о случившемся шокировала всех жителей села. Родственники и знакомые погибших не могли поверить в то, что молодой супруг мог расправиться со соей любимой девушкой и ее сестрой.

«Они настолько друг друга любили, трудно даже думать, что человек мог пойти на такой шаг», – недоумевают сельчане.

Однако нашлись те, кто не разделил положительного мнения о молодой семье. Один из соседей рассказал журналистам, что Тимур свою девушку избивал и молодые постоянно ссорились.

«У меня и дочка сказала сразу, что замуж (Алсу – прим. ред) вышла за дебила!» — рассказал возмущенный мужчина.

Следствие исключило убийство девушек третьими лицами


После возбуждения уголовного дела появились слухи о том, что девушку и ее сестру могли убить неизвестные, а Тимур взял машину, чтобы догнать злоумышленников. Однако СК Татарстана эту информацию опроверг. В настоящее время расследование уголовного дела прекращено в связи со смертью главного подозреваемого.

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#татарстан
«Не надо трогать СВО»: кубанец извинился за «дискредитацию армии» после оскорблений женщины
На Кубани мужчина извинился за «дискредитацию армии» после оскорблений женщины
19 июля 2024, 17:39

Фото: iStock/Prostock-Studio

В станице Елизаветинской Краснодарского края работы на дороге стали причиной конфликта водителя и местной жительницы. Об это сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Мужчина серьезно оскорбил свою оппонентку с упоминанием Донбасса. Та в ответ потребовала не поднимать тему специальной военной операции.

«Наши ребята помогают в красных зонах, а вы…», — сказала женщина.

Через некоторое время в интернете появился ролик, на котором водитель извинился за свои грубые слова. Он признал, что «дискредитировал ВС РФ и жителей Донбасса».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Генконсульство РФ поддерживает контакт с россиянками, задержанными в Анталье
Генконсульство в Анталье следит за делом россиянок, находящихся под подпиской
19 июля 2024, 17:14

Фото: IStock/efired

Генконсульство России в Анталье находится в контакте с двумя россиянками, которые оказались под подпиской о невыезде и не могут вернуться на родину уже полтора месяца. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, опубликованном в его Телеграм-канале.
Представительство РФ активно включено в урегулирование инцидента, отстаивая законные права и свободы гражданок России. Ведется взаимодействие с местными муниципальными органами, сообщили в ведомстве.

В начале июня стало известно о задержании двух россиянок в аэропорту Антальи. Местные полицейские жестоко избили женщин и вырвали им ногти. Предварительно сообщается, что у одной из подруг были проблемы с документами. Подробности выясняются.

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#рф
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«Срочно надо на СВО»: Мужчина отказался платить за отель, сославшись на статус военного
Мужчина отказался платить за гостиницу, сославшись на статус бойца СВО
19 июля 2024, 17:07

Фото: IStock/Zoran Zeremski

Мужчина устроил скандал в отеле «Полюстрово» в Калининском районе Петербурга. Ссылаясь на то, что ему срочно нужно на СВО, он пытался уйти, не заплатив за номер. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что мужчина прожил некоторое время в гостинице, после чего попытался уйти из отеля, не заплатив. Автоматические двери на выходе из отеля не пропустили его. Тогда «военнослужащий» начал грозить вызовом в полицию и тем, что он сообщит, что ему не отдают его личные вещи.

Администрация отеля пошла на уступки мужчине, вернув его паспорт и имущество и не потребовав оплаты за проживание. Минимальная стоимость за сутки, проведенные в этой гостинице, составляет 4500 рублей.

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#сво
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Журналиста Кашина* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина*
19 июля 2024, 16:47

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина*. Информация следует из базы данных ведомства.
Статья, по которой Кашин* разыскивается, в ведомстве не уточнили. С 2016 года журналист проживает в Лондоне.

Ранее Кашин* работал, в частности, в газетах «Коммерсант», «Известия». В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в четверг, 18 июля, журналистку Светлану Прокопьеву*, внесенную в реестр иноагентов и признанную виновной в оправдании терроризма, объявили в розыск. В настоящее время она также проживает за рубежом. В 2020 году суд обязал ее выплатить первый штраф.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
#мвд
#уголовное журналист
#розыск
#иноагент
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В Омске чиновника обвинили в мошенничестве с жильём для детей-сирот
19 июля 2024, 16:46

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В пресс-службе СУСК РФ по Омской области сообщили, что заместитель главы администрации Советского округа Омска подозревается в приобретении квартир для детей-сирот по завышенной стоимости.
Следователи полагают, что чиновник, используя своё служебное положение, приобретал квартиры для детей-сирот по завышенной стоимости. Он договорился об этом с предпринимателем, с которым был знаком.

В результате региону был нанесён ущерб в размере 23,7 миллиона рублей. Из-за этой ситуации большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, остались без жилья.

«По версии следствия, этот чиновник, занимая должность заместителя начальника одного из областных учреждений, вступил в сговор со своим знакомым предпринимателем, чтобы похитить бюджетные средства. Они договорились приобрести квартиры для детей-сирот и детей без попечения родителей по завышенной стоимости», — сообщили в РИА Новости.

Прокуратура поддержала ходатайство Следственного управления Следственного комитета России по Омской области о заключении чиновника под стражу. Однако суд принял решение отправить его под домашний арест. Аналогичная мера пресечения была избрана и для предпринимателя.

В отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

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#сво
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Экс-главу Шатуры заключили под стражу за растрату
Экс-глава Шатуры обвиняется в растрате 221,5 миллиона рублей
19 июля 2024, 16:45

Фото: IStock/Motortion

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе подмосковной Шатуры Алексею Артюхину, который обвиняется в растрате бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба управления прокуратуры по Московской области.
Срок стражи установлен до 17 сентября. Уточняется, что обвиняемый свою вину не признает, ему уже было отказано в домашнем аресте.

Чиновника задержали 17 июля по подозрению в растрате бюджетных денег на сумму около 221,5 миллиона рублей. Эта сумма была выделена для возведения водной инфраструктуры в округе.

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#инфраструктура
#прокуратура
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В подмосковном Талдоме произошел пожар на предприятии по производству моторных масел
Предприятие по производству моторных масел полыхает в Талдоме
19 июля 2024, 16:40

Фото: iStock/grafoto

Крупный пожар произошел на выезде из Талдома. Загорелось предприятие по производству моторных масел. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По информации местных жителей, рядом с местом пожара находится автозаправка и множество магазинов с горюче-смазочными материалами. Черный столб дыма поднимается высоко над городом.

В настоящее время причины возгорания уточняются. О пострадавших информация не поступала. На место ЧП направлены экстренные службы.

Ранее сообщалось, что площадь природного пожара в Туапсинском лесничестве Краснодарского края выросла 3,2 га, увеличившись почти в 2 раза. Спасатели все еще пытаются локализовать возгорание.

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#пожар
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В Питере впервые осудили человека за пропаганду нацизма
19 июля 2024, 16:18

фото: istockphoto / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге впервые в истории вынесли приговор за пропаганду нацизма.
В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга был вынесен первый в истории города приговор по делу о неоднократной пропаганде нацизма.

«Подсудимый Андрей Разин был признан виновным в нарушении части 1 статьи 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается неоднократной пропаганды или публичного демонстрирования нацистской символики. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Разину запрещено в течение двух лет администрировать интернет-сайты. Он частично признал свою вину», — говорится в материале Взгляд.ру.

По данным Следственного комитета, 24 июня 2023 года Разин демонстрировал прохожим свою татуировку с изображением свастики, которую он сделал на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова в Санкт-Петербурге. Также он опубликовал эту фотографию в своем Telegram-канале.

Расследование показало, что Разин — лидер клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды и пропагандируют ненависть к людям других национальностей.

Ранее музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге был привлечён к ответственности за пропаганду нацизма.

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«Не только срок»: Адвокат раскрыл, что грозит мужчине, который полгода травил родителей ядом
Адвокат Воропаев: мужчина, травивший родителей полгода, получит не только срок
19 июля 2024, 16:02

Фото: iStock/ilkaydede

В подмосковной Балашихе 25-летний молодой человек подозревается в том, что травил химикатами мать и отчима. По словам пресс-службы подмосковного главка СК России, он с января по июнь 2024 года подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения.
Чудом остались живы: Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом своих родителей
Чудом остались живы: Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом своих родителей
Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.

Член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что в этом случае речь идет о покушении на преступление, а именно убийство путем отравления двух и более лиц.
«По совокупности возможных статей, даже при условии раскаяния и содействия следствию, срок, к которому могут приговорить отравителя, скорее всего окажется приличным — от 6 лет и выше строгого режима», — сказал эксперт.

Он добавил, что для установления всех обстоятельств дела, необходимо проведение различных экспертиз, которые не только установят вещество, которым хотели отравить, но также и оценить вред здоровью.
«Воздействие отравляющего вещества было длительным и бесследно для организма это не проходит. Более того в некоторых случаях отравление человека тем или иным веществом может дополнительно свидетельствовать о намерении убийства с особой жестокостью», — уточнил собеседник.

По его словам, помимо уголовной ответственности, отравителя могут привлечь и к гражданской. С него могут взыскать моральный ущерб, суммы на реабилитацию/лечение за причиненный вред здоровью или потребовать иные выплаты.
«При вынесении приговора суд будет оценивать множество факторов: мотивы, личностные качества отравителя, степень вреда здоровью, принцип воздействия отравляющего вещества (является ли он особо мучительным), длительность воздействия отравляющего вещества, мнение потерпевших и другое», — заключил Павел Воропаев.

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