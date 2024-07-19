Татарская свадьба закончилась резней и изнасилованием: как молодой жених расправился с новой семьей

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Татарское село Мелекес потрясла страшная новость: через два дня после свадьбы молодую семью нашли мертвой. Убита также была двоюродная сестра вышедшей замуж девушки. О том, что произошло на самом деле и в чем виноват 25-летний новоиспеченный супруг расскажет редакция «Радио 1».
Семейная пара из Татарстана: что известно
Будущие супруги Алсу и Тимур были знакомы с детства. Они жили в соседних селах, воспитывались в благополучных семьях. В 2017 году парень отправился в армию, а возлюбленная терпеливо его ждала. В 2021-м году Тимур сделал девушке предложение руки и сердца, после чего пара совершила никах (в исламском семейном праве – это брак, заключаемый между мужчиной и женщиной – прим.ред.).
Родственники и знакомые семьи говорили, что молодожены очень любили друг друга и создавали впечатление счастливых людей.
Свадьба в Татарстане закончилась резней
На свадебном торжестве гуляли практически всем селом. К вечеру 22 января, когда все гости разошлись, в доме остались только три человека: молодожены и двоюродная сестра Алсу – 18-летняя Сабрина. То, что произошло после, до сих пор остаётся загадкой. Утром следователи обнаружили зверски истерзанное тело молодой девушки, ее сестры, а в 10 км от села была найдена машина Тимура, внутри которой находилось его тело.
Правоохранители попытались восстановить картину произошедшего в тот роковой вечер.
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Хронология кровавых событий в Татарстане
После того как молодожены остались наедине, между ними разразился скандал, в ходе которого разъяренный мужчина схватил нож и нанес несколько десятков ударов по телу возлюбленной. На крики девушки прибежала ее сестра, с которой Тимур также расправился, однако использовал для этого ножницы. Затем парень забрал из сейфа два ружья и выбежал из дома. Последние события были зафиксированы камерой видеонаблюдения.
После Тимур отправился в Набережные Челны к знакомой массажистке.
Женщину не смутил поздний визит мужчины, и она приняла его. Между ними позже разгорелся конфликт из-за оплаты услуг. Деньги, перечисленные Тимуром, якобы не поступили ей насчет. Тогда мужчина ударил женщину, а после того, как она потеряла сознание, изнасиловал ее.
Затем Тимур свел счеты с жизнью. По одной из версий, мужчина мог совершить зверские убийства в состоянии алкогольного опьянения или под запрещенными веществами.
Что о семье говорят близкие
Новость о случившемся шокировала всех жителей села. Родственники и знакомые погибших не могли поверить в то, что молодой супруг мог расправиться со соей любимой девушкой и ее сестрой.
«Они настолько друг друга любили, трудно даже думать, что человек мог пойти на такой шаг», – недоумевают сельчане.
Однако нашлись те, кто не разделил положительного мнения о молодой семье. Один из соседей рассказал журналистам, что Тимур свою девушку избивал и молодые постоянно ссорились.
«У меня и дочка сказала сразу, что замуж (Алсу – прим. ред) вышла за дебила!» — рассказал возмущенный мужчина.
Следствие исключило убийство девушек третьими лицами
После возбуждения уголовного дела появились слухи о том, что девушку и ее сестру могли убить неизвестные, а Тимур взял машину, чтобы догнать злоумышленников. Однако СК Татарстана эту информацию опроверг. В настоящее время расследование уголовного дела прекращено в связи со смертью главного подозреваемого.
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